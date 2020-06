Para Mati Gómez, la unión entre las personas ayudará a superar el Covid-19

El cantante Mati Gómez opina que la unión entre las personas las ayudará a salir delante de la crisis por la que está atravesando el mundo entero debido al Covid-19, que además de la contingencia sanitaría, ha dejado a su paso problemas sociales y económicos.

Cada país está librando su propia batalla contra los estragos que ha dejado el coronavirus y en Chile, país natal del cantante, el hambre y la desesperación por alimentos hicieron que cientos de personas salieran a las calles a protestar hace unas semanas en busca de ayuda.

“Encuentro muy triste lo que está pasando, hay mucha gente en Chile que está protestando por el tema del alimento, muchas personas se han quedado sin trabajo y si me causa mucha tristeza, si pudiera ayudar de alguna manera creme que lo haría, lo que queda es tener paciencia, fe, creer en Dios de que vamos a salir adelante y una de las formas en salir adelante es siendo unidos, entre más unidos somos más fuertes”, dijo el cantante a EL UNIVERSAL.

“Esto es una enseñanza para todos, para dejar a un lado el egoísmo, la envidia, el individualismo, creo debemos trabajar como humanos que somos, juntos para hacer un mundo mejor”, añadió.

Y aunque el cantante ya quisiera viajar para promocionar la música que está realizando, está muy consiente que lo más importante es seguir acatando los protocolos sanitarios y seguir cuidándose para que mañana se pueda disfrutar nuevamente de los espectáculos.

“Creo que no se va a poder regresar a los conciertos de la noche a la mañana y más porque son masivos, hay mucho riesgo para el contagio, ante esto se debe regular la cantidad de personas que podrán ver el show y a una cierta distancia y sobre todo seguir con la mascarilla y así hacerle hasta que llegue un momento que el público pueda llenar de nuevo un estadio. Yo ya quisiera ir a México, a todos lados para que escuchen mi música, porque a pesar de todo lo que está pasando, el apoyo que la gente me ha dado ha sido increíble”, señaló.



El intérprete chileno está saltando a la escena musical de la mano de Reik y Nicky Jam con el tema “Yo no sé”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales, una colaboración que le dejó mucho aprendizaje, gracias a los consejos que le proporcionaron los músicos durante la grabación del tema.

“A Reik lo conocí a la hora de grabar el video en Miami y la primera vez que los vi, fui a darles un abrazo, les agradecí que me abrieron las puertas y que fueran parte de mi canción y buenos ellos me apoyaron mucho y me dieron consejos”, comentó.

Tener disciplina, fue el consejo que le dio la agrupación mexicana al joven cantante, que va luchando por abrirse un camino al éxito.

“Cuando grabamos me quedé con una gran enseñanza, al principio estaba muy nervioso, pero se me fue pasando, al principio los veía como Reik y Nicky Jam y ya después era como somos personas que estamos disfrutando esto, fue muy bonito, para mí es aún un momento surreal, difícil de creer, súper agradecido por esta experiencia increíble y esta oportunidad la estoy tomando con mucha responsabilidad, madures y optimismo”, indicó.

rad