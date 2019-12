Este domingo termina La voz kids y los seis pequeños finalistas están más listos que nunca para que el público conozca el resultado final.

Durante estas semanas, los chicos han visto cómo su popularidad ha aumentado y cuando andan en la calle, no falta quien los reconozca y los motive, como en el caso de María José.

“Llega gente que me dice que no importa si no gano, que no importa lo que pase, que voy a llegar muy lejos”, compartió la pequeña del Team Lucero.

Además de María José, otro integrante del team Lucero llegó a la final: Roberto Xavier, quien se dijo muy feliz por toda la motivación que recibió de los coaches.

“Mis compañeros siempre me dicen, ‘mándale un beso a Lucero”, compartió. Hoy verá la final con su familia.

“Seguiré estudiando y cantando como lo hago desde los cuatro años”, asegura.

El team Rivera también llega a la final con Mario Girón y Moisés Habib. Este último está emocionado por haber llegado hasta aquí gracias a su tata (su abuelito materno).

“Me ayudó a que yo fuera al casting para que estuviera dentro de La voz. Seguiré mi carrera aunque no gane, aprendí que sí se puede, se puede cantar, divertirse; tienes que ensayar, vocalizar, aprenderte la letra”.

Desafortunadamente, hace unos días murió su Tito (abuelito paterno), pero este domingo lo recordará con mucho cariño.

Mario Girón, otro finalista, expresó de su coach, Carlos Rivera: “Lo que más me llevo es que aunque seas un gran artista nunca debes perder la humildad, porque a pesar de que es famosísimo no se le quita el gran corazón”.

Nicole, finalista del equipo Melendi, dijo que quisiera seguir su carrera por el rumbo de las series de televisión y utilizará el aprendizaje que le dejó su coach para hacerlo.

“Melendi es una persona súper increíble, muy perseverante, me ha enseñado eso”.

Melendi llega a la final, que se verá hoy por Las Estrellas, con Nicole y Mónica.