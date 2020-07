Jason Mraz es el tipo de cantante cuya música siempre transmite felicidad hablando sobre temas como la vida y el amor.



No es de gratis, el intérprete de "I'm yours" piensa que las personas pasan demasiado tiempo idolatrando las cosas incorrectas, como por ejemplo el dinero, en lugar de otras como la paz, el amor y la felicidad.



"Estamos aquí por un tiempo tan limitado que es importante que lo disfrutemos, que lo vivamos. Ese es el tipo de arte que prefiero hacer", comentó a finales de 2018 al sitio Today Online.



Tal vez en estos momentos en los que poco a poco nos encaminamos hacia la "nueva normalidad" sea un buen momento para recurrir a esa música que nos levanta el ánimo en estos tiempos inciertos.



Después de todo nos la hemos ganado, ¿no?



Aquí diez canciones para ir saliendo de la pandemia y subirnos el ánimo, algunas clásicas y otras lanzadas en las últimas semanas.



Artista: Jason Mraz

Canción: "Look for the good"

Por qué: a ritmo de reggae Jason nos invita en este sencillo de 2020 (que se desprende de su más reciente álbum) a ver lo bueno de las cosas por muy difícil que parezca.

Artista: Ricky Martin y Sting

Canción: "Simple"

Por qué: el tema no podría haber salido en un mejor momento y es que su mensaje parece que se escribió pensando en la pandemia pero no. Según explicó el propio Ricky Martin a EL UNIVERSAL desde antes de esta crisis mundial ya se había comenzado a gestar.

"Simple, las cosas buenas siempre son simples, como el amor que hay en un suspiro", se escucha en el tema.



Artista: Black eyed peas y Shakira

Canción: "Girl like me"

Por qué: se trata de otro tema reciente apenas lanzado hace unas semanas y sí, sabemos que no podemos hacer fiestas en este momento (y probablemente todavía falten algunos meses) pero lo que sí se puede es poner el nuevo álbum de los Black eyed peas y bailar en la sala.



Artista: Coldplay

Canción: "Orphans"

Por qué: si bien el tema habla sobre un tema serio como lo es la guerra de Siria y los refugiados y migrantes que hay en el mundo, su ritmo invita a imaginar esa otra vida alejada de los conflictos que se viven alrededor del mundo y con la que muchos sueñan. ¿Por qué no tomar esos sueños para el nuevo comienzo?

Artista: Marc Anthony

Canción: "Vivir mi vida"

Por qué: nunca está de más una buena salsa para bailar y si además como esta tiene un mensaje que invita a reír, gozar y vivir la vida pues qué mejor.



Artista: Rolling Stones

Canción: "She's a rainbow"

Por qué: basta con escuchar el intro de este clásico de los Rolling Stones para que a uno se le suba el ánimo y le den ganas de gritar ¡Amor y paz!



Artista: The Beatles

Canción: "Here comes the sun"

Por qué: otro clásico del rock de otra de las bandas icónicas de la música en inglés compuesta por George Harrison y grabada a finales de los años 60. El propio Harrison contó que la compuso en casa de su amigo Eric Clapton con una guitarra de él. Refleja esas ganas de que ya llegue la primavera (temporada que de cierta forma nos quitó el coronavirus).

Artista: Café Tacvba

Canción: "Diente de león"

Por qué: la banda chilanga tiene muchas canciones con las que o bailar o bailas pero en este caso elegimos una que invita a la reflexión y retrata esas ganas de ser libre.



Artista: Jorge Drexler

Canción: "Sea"

Por qué: "Y está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea", canta el uruguayo en esta canción perteneciente al álbum homónimo.

Y sí, como él mismo dice "lo que tenga que ser que sea y lo que no por algo será".



Artista: Los fabulosos Cadillacs

Canción: "Vasos vacíos"

Por qué: para no olvidarnos de la nostalgia qué tal este clásico en español que además incluye la voz de Celia Cruz. Fue lanzado a principios de los noventa pero se sigue disfrutando igual y como dice la letra "no sé ni en qué día estoy".

