“Sería genial”, dice Damon Albarn, vocalista de Blur y Gorillaz al comentar que le gustaría hacer una colaboración con Bad Bunny en un futuro, sorprendiendo así a miles de fans.

El cantante de reggaetón a sus 26 años de edad, ha alcanzado la fama mundial, al colocar varios de sus sencillos en los primeros lugares de las listas de popularidad y al ir sumando cada día miles de reproducciones en las plataformas digitales, llamando con ello la atención de artistas de gran renombre.

Tal es el caso de Damon Albarn, quien durante una entrevista para el programa Perros de la calle, que se transmite por la estación argentina Metro 95.1, sorprendió al decir que ya había hablado con el reciente ganador del Billboard a “Mejor artista latino”.

"Hablé con Bad Bunny, quiero decir, me encantaría trabajar con él. Hablé con él hace un tiempo o era alguien que se parecía mucho a él. Me gustaría colaborar con él, sería genial”, comentó.

Fue un comentario inesperado hasta para los propios entrevistadores, quien le preguntaron sobre su relación con el reggaetonero, por una supuesta fake news que se había difundo hace tiempo, en donde se aseguraba que participaría en el proyecto de virtual de “Gorillaz Song Machine”.

También lee: Revista Rolling Stone incluye a Rosalía y Bad Bunny en lista de 500 mejores discos

Además añadió que fue en México que escuchó reggaetón en 1998 y bromeó al decir que después de haberlo escuchado tanto tiempo, ahora se da cuenta que perdió su oportunidad de convertirse en un reggatonero.

"¿Quién no quiere cantar sobre un ritmo de reguetón? he estado escuchando muchos ritmos del género, la primera vez que los oí fue cuando estuve en México en 1998, hace mucho tiempo…me parece que fue en Monterrey, tenía algunos cassettes de ritmos más lentos, peo fue hace mucho. Estuve en eso un buen tiempo, pero me di cuenta de que perdí la oportunidad para convertirme en artista de reguetón (risas)”, expresó.

Bad Bunny aprovechó este miércoles su discurso al ganar el premio al mejor artista latino en los Billboard Music Awards para lanzar un mensaje en español contra la violencia machista en la televisión estadounidense.

"Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola", afirmó el puertorriqueño tras interpretar su éxito "Yo Perreo Sola".

Bad Bunny ganó en una categoría en la que también competían Anuel AA, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos.

"Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría ni la música ni el reguetón así que basta ya de violencia machista, en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro", aseguró.

El discurso llegó tras su actuación en el Dolby Theatre de Hollywood junto a Ivy Qeen y Nesi, rodeados de patinadores artísticos pero sin público por la pandemia del coronavirus.

Con información de EFE

rad