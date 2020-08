Pandemia moderniza a Mocedades y dará concierto streaming

Los nuevos tiempos y específicamente la pandemia ha hecho que el grupo español Mocedades se modernice y pruebe con la experiencia de los conciertos vía streaming.

A lo que los músicos no se piensan sumar en este reinventarse es a nuevos géneros musicales pues aseguran que van a mantener su línea porque es el camino que conocen.

"Lo que no vamos a hacer es reggaeton, eso no lo vamos a hacer nunca y las nuevas generaciones se pueden acercar, tenemos muchos seguidores jóvenes", comentó José Miguel, integrante del grupo, en rueda de prensa.

"A Mocedades le pasa lo que a los buenos vinos, mejora con los años y tiene la suerte de estar con gente ahora comprometida".

El conjunto nacido a finales de los años 60 aseguró que nunca han sido de seguir modas y no es algo que piensen hacer ahora.

"Salió la moda de música disco y Mocedades no hizo música disco, salió el punk y no por eso el grupo lo hizo, ahora se hacen otras cosas y no por eso nos vamos a apuntar a ese tipo de cosas", dijo Fernando González.

Los músicos se presentarán el próximo 5 de septiembre en un concierto virtual en el que una de sus prioridades es su público del Continente Americano por lo que explicaron que darán el concierto de madrugada en España para que en países como México pueda verse por la noche por la diferencia de horarios.

"Estamos felices de poder conectar con todos vosotros por lo menos por este medio, es una forma de hacerlo y esperando impacientes por este concierto", señaló Rosa Rodríguez.

Aunque quisieran que se tratara de un escenario como los que usualmente pisan, adelantan que el concierto se realizará en su estudio de grabación. El show en el que tocarán algunos de sus éxitos tendrá una duración de aproximadamente hora y media y será la primera vez que se presentan bajo esta modalidad.

