One World: Together At Home: Lo que necesitas saber de este magno evento

Con el propósito de unir al mundo a través de la música este sábado 18 de abril se realizará el especial "One World: Together At Home" donde participarán celebridades como The Rolling Stones, Lady Gaga, Juanes, Luis Fonsi y Billie Eilish.

Tanto por plataformas digitales como por televisión el evento buscará sumarse, a través de la música, a la lucha contra la pandemia del Covid-19 compartiendo un mensaje de esperanza.

La iniciativa es lanzada por la organización internacional Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud, y contempla una lista de celebridades que participarán ya sea con shows musicales o como presentadores.



Desde músicos como Alicia Keys y Andrea Bocelli, hasta presentadores como Ellen DeGeneres y actores como Matthew McConaughey, reunirán esfuerzos para apoyar a quienes trabajan en el sector salud así como quienes han sido diagnosticados con el coronavirus.

Además de la transmisión en las cuentas oficiales de Global Citizen el especial podrá verse a partir de las 19:00 horas de México por televisión por los canales TNT (con traducción en simultáneo al español), Sonny Channel, MTV, Comedy Central, VH1, entre otros.

Al día siguiente se retransmitirá por AXN a las 17:00 horas.

Los cuatro integrantes de The Rolling Stones -Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood- participarán también del recital.

El grupo dijo que su presentación será realizada desde las casas de los músicos, "en aislamiento".

Lady Gaga, por su parte, indicó que este megaconcierto, titulado "One World: Together At Home" ("Un Mundo: Juntos en Casa") busca contar "historias globales de triunfo y esperanza".

"Podemos hacer algo para llevar alegría y un respiro a los rincones de la Tierra", agregó.

El evento no solo busca el entretenimiento sino funcionar como un "un grito movilizador" para colaborar con organizaciones de ayuda locales.

También llamará a filántropos y gobierno a apoyar a la OMS en su respuesta contra el coronavirus, un propósito para el que aseguran ya haber recaudado 35 millones de dólares.

Con información de AFP