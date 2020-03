Nuevo disco de David Guetta será su regreso a la música electrónica

David Guetta lanza el viernes “Detroit 3AM”, una canción realizada con el DJ danés Morten que dice que lo acerca a sus orígenes en la música electrónica.

“Quería regresar a mis raíces”, dijo el DJ y productor francés en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “Dediqué todo un año a crear un nuevo sonido electrónico que creo que logré con mi amigo Morten. Es como regresar a la música electrónica real, música de rave”.

Guetta estrenó “Detroit 3AM” el domingo por la noche durante su concierto en el EDC México, donde fue el artista principal la tercera y última noche del festival, que en total reunió a cerca de 300 mil personas en la capital mexicana.

En su set, incluyó sus clásicos “Titanium”, “Play Hard”, “Sexy Bitch” y “Memories”, pero también una gran mezcla de música electrónica de exponentes de los 90 como The Prodigy, The Chemical Brothers y sus compatriotas de Daft Punk, así como momentos energéticos con toques house, dance y tecno de estilo rave.

En general, muchos de los DJs en el EDC se tomaron su tiempo para mezclar el tipo de música netamente electrónica con la que surgió el género y se abrió paso antes de que se consumiera masivamente, un espectro del que Guetta no quiere alejarse demasiado.

“Cuando comencé nuestra música era muy, muy underground (contracultural) y después creo que fui uno de los DJs que logró pasar de un género a otro (electrónico a pop), lo que me parece increíble. Pero siento que llegó a un punto en el que quizá se volvió demasiado un formato y eso era un problema para mí, porque siempre he amado la música dance por ser libre, por ser más creativa que el pop”, dijo Guetta. “Hubo un momento, honestamente, en el que el pop era más creativo que la música dance y eso no se sentía bien. Me hizo querer crear un nuevo sonido”.

Guetta ocupa actualmente el tercer lugar de la lista de los 100 mejores DJs del mundo de la revista DJ Mag, en la que por años ha figurado entre los primeros puestos. Con más de tres décadas de trayectoria, el reto no ha sido sólo conseguir el éxito sino mantenerse.

“Este año, por ejemplo, me estaba cansando de lo que todos los DJs estaban tocando, así que decidí trabajar y reinventarme”, contó antes de señalar que el 95% de su set en el EDC México no lo había tocado antes.

“Claro que eso asusta”, agregó, pero “creo que por eso todavía me siento tan apasionado por mi trabajo y por eso le sigo gustando a la gente, porque no siempre uso la misma fórmula ni estoy siempre cómodo. Siempre trato de mirar adelante y crear nuevas canciones”.

Guetta también es el artista principal del Festival de Música Ultra en Miami, previsto para el 20 y 21 de marzo, y tendrá en abril y mayo una residencia en Las Vegas: “Hago una fiesta de piscina”, adelantó. “Es muy loco la verdad, es bastante único. Son 10 mil personas bailando en bikini en una piscina. No veo eso en otras partes del mundo”.

En su más reciente álbum, “7” de 2018, Guetta incluyó “Para que te quedes” con el reggaetonero colombiano J Balvin, quien también colaboró con él en “Say My Name” con Bebe Rexa. El músico francés está abierto a explorar más colaboraciones con artistas latinos.

“Es interesante cómo la música latina se convirtió en la música número uno del mundo, junto con el hip hop, y fue algo inesperado”, dijo. “Me he reunido con muchos artistas latinos y creo que tenemos mucho en común porque es música que te hace sentir bien. Quizá los artistas latinos son más sexuales... pero está bien. Definitivamente esta postura de celebrar la vida es algo que tenemos en común y por eso creo que funciona”.

Guetta ha tocado en múltiples ocasiones en México. Incluso filmó el video de “Play Hard” con Ne-Yo y Akon en este país, con un equipo de producción y talento local de más de 100 personas.

El clip mostraba un rodeo con bailarines y las “pointy boots” que estuvieron tan de moda cuando la canción se lanzó en 2011. Tiene un tono claramente humorístico, pero algunos fans lo tomaron mal al pensar que se estaban burlando del país. Algunos lo criticaron por su supuesto uso de estereotipos, como hombres con pinta de maleantes, reinas de belleza y personajes con sombrero.

“Hubo mucha controversia, claro, lo recuerdo. A muchos mexicanos que viven en Estados Unidos no les gustó. No sé, quizá pensaron que me estaba riendo de ellos, pero no”, aseguró Guetta. “El video se trataba de una cultura ‘underground’, pero también pudo haber sido sobre tribus en África o grafiteros en Nueva York, cualquier cosa que no estuviera en las noticias. Siempre es interesante ver a la gente apasionada por algo”.

Polémica aparte, está muy agradecido por el respaldo que ha recibido del público mexicano a lo largo de los años.

“Tengo una relación especial con el país. No conozco mucha música mexicana, pero conozco al público y es muy apasionado. Me encanta eso”, concluyó.

rad