La banda de K-pop BTS lanzó un nuevo álbum este viernes y el video de su primera canción registraba en pocas horas 20 millones de visualizaciones en YouTube, unos meses después del éxito histórico y mundial de "Dynamite" en inglés.

"Esto es lo mejor que ha pasado este año", escribió un fan en uno de los más de 560 mil comentarios en la red social. "Justo cuando comenzaba a sentirme como basura de nuevo y quería dejar este mundo, BTS lanza este álbum", agregó otro.

En agosto, el grupo de siete miembros había logrado la hazaña de convertirse en la primera banda 100% surcoreana en encabezar las listas de ventas de álbumes de Billboard en Estados Unidos con "Dynamite".

BTS (abreviatura de Bangtan Sonyeondan, que significa "Boy Scouts a prueba de balas") genera miles de millones de dólares en ingresos para la economía de Corea del Sur y en octubre salieron a bolsa con éxito en el país.

"Nuestro objetivo con la música en 'BE' es que pueda ser un consuelo para mucha gente", dijo Jimin, uno de los miembros del grupo, en una conferencia de prensa el viernes. "Si muchas personas pueden identificarse con esto, estaré realmente agradecido".

El lanzamiento mundial de su último álbum, "BE", tuvo lugar a las 14H00 en Corea del Sur (05h00 GMT). En apenas unas horas, el video de la primera canción, "Life Goes On" ("La vida continúa"), registraba ya unas 30 millones de visualizaciones.

Este quinto álbum en coreano de la banda, de ocho canciones entre ellas "Dynamite", se presenta como "el más 'BTSesco' hasta la fecha", dijo la discográfica de BTS, Big Hit Entertainment, en un comunicado.

"BTS tuvo un ascenso meteórico este año, una hazaña asombrosa considerando la forma en que continúan atrayendo nuevos fans a lo largo de los años", dijo Jenna Gibson, una investigadora de la universidad de Chicago.

Mensaje musical en pandemia

"Life Goes On" quiere mandar un "mensaje de curación" frente a la nueva pandemia de coronavirus, dijo Big Hit.

Desde su debut en 2013, BTS es una banda líder en la escena musical internacional, y el año pasado sus conciertos en Los Ángeles, París y Londres agotaron las entradas.

Sus letras suelen tener un compromiso social, con temas como la competencia en la sociedad y los males del consumismo, y se comunican con sus fans, tanto en el país como en el extranjero, a través de las redes sociales.

En Twitter el grupo tiene 30,8 millones de seguidores.

Aunque las acciones de Big Hit retrocedieron desde su debut inicial en la bolsa, la empresa todavía vale unos 6.000 millones de dólares.

Sin embargo en su prospecto de salida al mercado la compañía advirtió de un "factor de riesgo", el servicio militar obligatorio para los siete miembros de BTS.

