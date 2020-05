No se le veía la edad: Oceransky recuerda a Óscar Chávez

Con mucha vitalidad y una gran dedicación y pasión por la música es como Edgar Oceransky recuerda a Óscar Chávez, el compositor mexicano que falleció esta tarde.

“No se le veía la edad”, comenta.

Recuerda que en una presentación de hace un par de años en el Trovafest en Querétaro, subió al escenario por ahí de las 23:00 horas y ni el frío evitó que cantara por más de dos horas.

También lee: Óscar Chávez rescató la canción folclórica mexicana: Ortíz de Pinedo

“Fue un ejemplo para nosotros en la disponibilidad para poder seguir brindando su arte”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Era un hombre que reía mucho, entonces eso te llena de vitalidad el tiempo que tengas. No se le veía la edad, tenía una voz impecable”.

El cantautor, intérprete de temas como "Macondo" y "Por ti", murió la tarde de este jueves tan sólo un par de días después de ser internado en el hospital con síntomas de Covid-19.

“Se nos acaba de ir el cronista de la música mexicana más importante que hemos tenido en más de medio siglo, un enorme compositor, actor, intérprete y alguien que abrió los caminos de la música para muchos artistas, en específico para la música independiente”, señala Oceransky.

También lee: Fallece el cantautor Óscar Chávez a los 85 años

“Él era independiente cuando no existía el camino a la independencia”.

Entre los puntos que destaca Oceransky está el hecho de que, aún siendo independiente, Chávez llegó al Auditorio Nacional en diversas ocasiones, cosa que pocos cantautores independientes pueden hacer.

“Hay que agradecerle a la vida que fue un hombre muy prolífico, longevo, con una obra inconmensurable porque no solamente escribía canciones sino que él se dedicó mucho a investigar de la música mexicana; entonces sacó discos de todo: ranchera, corridos, huapangos, música veracruzana”, detalla.

“Fue un investigador muy profundo de la música de México. Muchas canciones las conocimos gracias a él y no estarían ni siquiera grabadas en un disco si no fuera gracias al maestro Óscar Chávez. No tuvo nunca el pudor de decir ‘yo sólo canto mis canciones’, a él lo que le importaba era difundir la obra de la música mexicana”.

nrv