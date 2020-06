Neto Bernal aprovecha la cuarentena con música

Hacerle frente a la realidad que vivimos debido a la pandemia causada por el Covid-19 y seguir luchando por salir adelante es algo que piensa el cantante Neto Bernal, quien también espera ser un ejemplo de superación y perseverancia para alcanzar las metas.

“Es algo diferente lo que estamos viviendo, pero no podemos estar quejándonos, lo malo es que no podemos salir a la calle, hay mucho desempleo, pero no ganamos nada con enojarnos o con decir que no podemos y nos ponemos pretextos”, dijo Bernal a EL UNIVERSAL.

“Hay que aprovechar el tiempo para hacer cosas o algo que te vaya a servir en tu vida, profesión, por ejemplo en mi caso lo he aprovechado para sacar ideas y hacer otras cosas, afortunadamente yo tengo material guardado para irlo sacando de aquí hasta septiembre”, añadió el mexicano.

“La luz siempre sale, sólo no hay que perder la paciencia, hay que cuidarse en este momento y echarle ganas”, dijo de manera muy entusiasta el intérprete, quien comentó que gracias a herramientas como las plataformas digitales, el mundo no quedó incomunicado y se pudieron seguir haciendo algunas cosas, como en el caso de los artistas, seguir promocionando su música y entretener a las personas en confinamiento.

El cantante de 22 años, se encuentra promocionando su nueva producción discográfica llamada “Después de hoy”, del cual se desprenden sencillos como “Si quieres” y “Presúmeme”, que ya se pueden escuchar en todas las plataformas digitales.

“A mí me gusta mucho lo regional, creo que esto viene de los padres, si tu papá escucha música en inglés tu aprenderás música en inglés y si escucha el regional mexicano es lo mismo y así fue, a mi papá siempre le gustó la música mexicana, yo crecí escuchando a Vicente Fernández, Juan Gabriel y todos los artistas mexicanos y cuando decidí ser cantante por eso decidí este género”, explicó.

Pero este camino, indicó el músico, no fue nada fácil, desde pequeño empezó a prepararse para ser mejor cada día y aunque vivió momentos difíciles en dónde no consiguió realizar sus metas, nunca se rindió hasta lograrlo.

“Desde muy pequeño me he preparado, yo inicie en concursos de canto en Mexicali a los cinco años y no ganaba y yo quería ganar pero había niñas de 12 y no ganaba nunca, incluso una vez lloré creo, porque no podía ganar, pero mi papa me enseñó a que si quería ganar debía prepararme mejor, año tras año concurse y fue hasta los 11 años que gané el segundo lugar”, compartió.

“Eso me enseñó a no rendirme y a seguir luchando por un sueño, que desde niño sin estar consciente de ello empecé, es una anécdota que me gusta contar porque siento que es una enseñanza de persistencia que mis padres me inculcaron”, ahondó.

rad