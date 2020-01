Muere el músico mexicano Chamín Correa a los 90 años de edad

El músico mexicano e ícono guitarrista de tríos, Chamín Correa falleció hoy a la edad de 90 años aparentemente de enfisema pulmonar.

Benjamín Correa, nombre real del requintista, fue el fundador del trío Los Tres Caballeros junto con Roberto Cantoral y Leonel Gálvez desde 1951. Su manera de tocar fue lo que lo caracterizó a lo largo del tiempo.

El nacido en la Ciudad de México, con su guitarra acompañó a importantes cantantes de música, tanto romántica como del género ranchero, como Flor Silvestre. Fue director y productor de personajes famosos como Lucía Méndez, Óscar Chávez, Enrique Guzmán, Gloria Estefan, Julio Iglesias, entre otros.

En octubre del 2009 lo internaron por edema pulmonar y afección cardíaca.



Carlos Cuevas confirma causa de muerte

Su amigo y discípulo Carlos Cuevas señaló que el requinto de Los Tres Caballeros falleció en la Ciudad de México, aparentemente por los problemas de enfisema pulmonar que sufría Correa desde hace unos años.

"Desde hace algunos años el maestro ya usaba tanque de oxigeno. Me habló su sobrino Fernando Correa que fue uno de mis músicos durante mucho tiempo. Me dijo "te tengo una triste noticia" y yo ya imaginaba que era el maestro que había fallecido", dijo a EL UNIVERSAL.

Carlos señaló que con la partida se va uno de los mejores músicos y arreglistas de México, ya que las carreras de muchos artistas como Luis Miguel o José José no hubieran sido las mismas sin él.



Chamín Correa y José Jose. Foto: Archivo

"El legado de Chamín es ese requinto que siempre hacía y que logró que canciones de grandes que hoy conocemos se volvieran famosas. Yo le hago homenaje encada uno de mis show, los arreglos que yo utilizo siempre son los de Chamín.

Aunque aun desconoce donde se llevarán los festejos fúnebres, Cuevas detalló que vendrá a la Ciudad de México para despedir a sus maestro, quien le debe gran parte de su carrera.

"Él me dejó ese legado que fue su enseñanza y trabajo. Me hizo tantos arreglos musicales que estoy feliz de haberlo conocido, de ser su alumno y poder ser producido por el mejor que fue él. Obvio estaré en el velorio, despediré a mi maestro como se debe. Estos días los tengo libres y ando en mi casa de Cuernavaca y ahora me iré a Ciudad de México", detalló.

El cantante Carlos Cuevas fue de los primeros famosos en informar el lamentable deceso de Correa, a quien llamó maestro.

Con profunda tristeza informo que acaba de fallecer mi gran maestro y amigo el requinto de México @ChaminCorrea creador de grandes arreglos musicales y de grandes artistas. QEPD pic.twitter.com/0BsVmyvC09 — CARLOS CUEVAS (@carlos_cuevas) January 15, 2020

Otro de los intérpretes de la música romántica y de tríos en lamentar su muerte fue Rodrigo de la Cadena, el cual consideró al músico como un verdadero amigo y figura indispensable de los tríos en México.

Se fué mi amigo Chamín Correa, leyenda del bolero y figura histórica indispensable en el movimiento de los grandes tríos. México pierde a un grande. El maestro Gilberto Puente pasa a la final. pic.twitter.com/9Lu0Lp08m4 — Rodrigo De La Cadena (@RodrigoDLCadena) January 15, 2020