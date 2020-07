Molotov y otras bandas cuyas portadas de discos han sido polémicas

Hace poco más de 20 años tuve la suerte de desarrollar la portada del #dondejugaranlaniñas de #molotovbanda. Sin duda ese disco y esa portada serían casi imposibles de editar hoy. La cultura ha evolucionado y los valores se han redefinido. Pero si tuviera que hacer esa portada otra vez, sin duda trataría -otra vez- de hacerla inolvidable y osada. Hoy el CONTEXTO vale mas q el CONCEPTO. #molotov20años #recordcover #design #artdesign #arteydiseño

A post shared by Pico Covarrubias (@mr_pico) on Oct 14, 2019 at 7:05pm PDT