Metallica anuncia su regreso a Sudamérica en 2020

"Sudamérica 2020", fue el breve mensaje que el grupo Metallica escribió en su cuenta de Twitter para anunciar el regreso de la banda a América del Sur.

El aviso no entregó mayores detalles respecto a las fechas de la gira y los países que contempla, por lo que pronto sus seguidores comenzaron a enviarles mensajes pidiéndole una presentación en sus naciones.

"Paraguay, please"; "Come back to Ecuador"; "Come to Colombia"; "Lollapalooza Argentina 2020", fueron solo algunas de las peticiones de los fans.

Aunque el grupo no ha informado oficialmente por dónde pasará su gira, a través de su cuenta de Twitter DG Medios confirmó que será la encargada de la sexta presentación de la banda en el país. "Santiago 2020", se lee en el mensaje que la productora publicó en sus redes sociales, con una estética similar a la utilizada por Metallica.

rad