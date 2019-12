Para celebrar que su famoso villancico es actualmente número 1 en Estados Unidos por primera vez en 25 años, Mariah Carey estrena nuevo videoclip para "All I want for Christmas is you".

En el clip, aparece Mariah vestida de Mamá Noel cantando bajo la aprovación del mismísimo Papá Noel. Aunque aparentemente es un muñeco, cobra vida en la imaginación de una niña en cuya mente se desata una fiesta de idílico ambiente meganavideño con nieve, patinadores y todo lo que cabría esperar.

La niña protagonista se encuentra en medio de esta celebración totalmente alucinada y juega con osos, soldados de plomo gigantes y abre regalos mientras Mariah baila y canta incluso con alas de ángel como la diva que es.

"All I want for Christmas is you" nunca había sido número 1 en Estados Unidos y, aunque ya había estado cerca el pasado año, se quedó en el 3 con las ganas de conseguir al fin lo que era inevitable tarde o temprano: el número 1 esta semana en la lista de singles Billboard Hot 100.

Han tenido que pasar 25 años, pero finalmente "All I Want for Christmas is you" da a Mariah Carey su decimonoveno número 1 en su país -la diva se sitúa a un hit de igualar a los Beatles-. Todo un caso de imparable popularidad absolutamente atemporal.

Queda por ver ahora si se mantendrá en lo más alto del Hot 100 ahora que entramos en la época navideña propiamente dicha y se espera que aumenten aún más las descargas y escuchas del que ya es el villancico más famoso de todos los tiempos. Lo de los días 24 y 25 de diciembre puede ser, de hecho, de récord definitivo.

