Los Jonas Brothers adelantan la Navidad con nuevo villancico

La Navidad ya ha llegado gracias a los Jonas Brothers. El grupo de hermanos presenta un nuevo single original para esta Navidad titulado "Like It's Christmas".

A la canción no le falta una nostálgica guitarra, un piano de envergadura, palmas y por supuesto, tintineantes campanillas. El precioso y cálido gancho nos llama por encima de los vientos cuando los artistas entonan: "You make every day feel like it's Christmas".

Lee también: Los Jonas Brothers lanzarán documental inédito sobre su vida

"Like It's Christmas" culmina un año definitivo para la banda. Tras su single de éxito "Sucker" y su álbum #1 "Happiness Begins", el trío continúa en ascenso gracias a su gira, "Happiness Begins Tour" y su último single, "Only Human", que ha entrado al Top 5 de listas de radio en muchos países, incluyendo España. "Sucker" es dos veces Platino en EU y debutó en el # 1 del Hot 100 del Billboard, convirtiéndose en el primer #1 de la banda.

