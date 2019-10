Los Ángeles Azules fusionan cumbia con música argentina

Jorge Mejía, integrante de Los Ángeles Azules, asegura desconocer el comentario que Ximena Sariñana hizo acerca de que gracias a ella la canción “Mis sentimientos” se volvió famosa y se convirtió en un clásico desde la colaboración que la intérprete de “Cuento” realizó con la banda de cumbia.

“Yo, la verdad, no me enteré de eso, Los Ángeles Azules somos buenos amigos de Ximena, vamos a ir a los Latin Grammy juntos, ella está nominada y vamos a tocar con ella en ese escenario, además nosotros estamos haciendo conciertos en la República o fuera de ella, no nos enteramos de esas cosas, estamos ocupados haciendo cumbia”, comenta.

La agrupación está estrenando “Acaríñame”, sencillo que interpretaron con Julieta Venegas y Juan Ingaramo, con colaboración de Jay de la Cueva, esta canción pertenece al nuevo álbum “De Buenos Aires para el mundo”, el cual se grabó en Argentina.

“Nosotros somos pioneros en Argentina, llegamos en 1994 para quedarnos, después de nuestras presentaciones surgieron muchos grupos de cumbia en Argentina, pensando en ello surge la idea de hacer canciones nuevas y reinterpretar las más emblemáticas de Los Ángeles Azules con colaboraciones del país sudamericano, como nos quieren mucho allá decidimos grabar el disco en Buenos Aires, llamarlo así y hacerlo al lado de músicos argentinos”, explica.

Mejía menciona que en este disco mezclaron la música mexicana influenciados por música argentina, además de tener duetos con Los Fabulosos Cadillacs, Palito Ortega, entre otros, por ello, asegura, el resultado es música mexicana y del país del tango en todo este disco.

