Los Ángeles Azules, agrupación de cumbia mexicana, casi llenan la Mega Feria Imperial Acapulco durante su presentación en el día de inauguración del evento donde cambiaron su famoso lema “De Iztapalapa para el mundo”, por “De Iztapalapa para Acapulco”, lugar donde, de acuerdo con datos de la Feria, se dieron cita más de 12 mil personas aunque la cifra esperada era de 20 mil.

En una noche calurosa en el puerto de Acapulco, los intérpretes de “Como Te Voy a Olvidar” ambientaron la velada con sus mayores éxitos, incluso antes de empezar el concierto porque la gente ya estaba emocionada por ver a sus ídolos incluso antes de que aparecieran en el escenario, gritaban con emoción desde el más pequeño infante hasta señores de la tercera edad.

Poco después apareció en el escenario Elías Mejía Avante, integrante del grupo. “A ver ¿alguien viene amargado o deprimido? Si es así démosle un aplauso y arriba Acapulco”, dijo.

La primera canción que tocaron del repertorio de la agrupación fue “Entrega de Amor” y casi inmediatamente después de los primeros acordes el público comenzó a bailar.

“Para todas las chicas bonitas, la verdad es que necesitamos cantarle a la mujer y cantarle bonito”, mencionó Elías antes de dar inicio a “Mi Niña Mujer”

Entre coros y gritos le tocó el turno a “20 Rosas” y “Me Haces Falta tú” al mismo tiempo que la pista de baile improvisada creció porque eran más las parejas que se sumaban a moverse al ritmo de la música, pero después de “Cumbia Pa' Gozar” algunas personas mayores se sentaron en sus sillas o en el piso con claros signos de cansancio en el rostro, pero también de mostraban alegres.



Pero el evento también contaba con la presencia de varios niños, algunos bailaban con su padre o madre, otros se movían en su lugar, otra niña no dejó de hacer piruetas de gimnasta, así quedó claro que la música no tiene edad.

Las luces se hicieron tenues mientras Elías decía, casi recitando, “apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final, provócame mis labias, hazme tuyo de una vez”, los asistentes enloquecieron y las parejas de baile y personas que se movían al ritmo de la música aumentaron porque la siguiente canción fue “El Listón de tu Pelo”, a esta canción tan emblemática de Los Ángeles Azules le siguieron “Amor a Primera Vista”, “Ay Amor” y, de acuerdo con Elías, la primera canción que la banda grabó la cual fue “La Cumbia del Acordeón”.

Algunos de los presentes mostraron dificultad para bailar al ritmo de la música, pero estaban decididos a intentar seguir los pasos de su pareja. “Sabes que no sé bailar bien, pero no importa, me la estoy pasando bien contigo”, mencionó un asistente a su pareja de baile.

En el escenario varios integrantes del grupo de cumbia gritaron “Se les van sus angelitos azules, pero seguiremos tocando si aplauden”, al ritmo de las palmas comenzó “Nunca Es Suficiente” la cual interpreta con ellos Natalia Lafourcade, pero en su ausencia fue interpretada por María Mejía.

Después de poco menos de dos horas de concierto los asistentes mostraban la misma energía que tenían después de la tercera canción, excepto por una señora que se levantó y dijo “Ya me voy porque ya me cansé”, pero después de escuchar los acordes de “Mis Sentimientos”, ella decidió quedar y continuar bailando.

Llegó el turno de “17 Años”, una de las canciones más reconocidas de Los Ángeles Azules, todo el público coreaba la letra de esta pista.

El concierto terminó y aunque una señora dijo a su familia “Faltó bailar un poco más”, pero nadie del público gritó el tan común “Otra’ en los eventls de música y así los integrantes de la agrupación se retiraron detrás del escenario.

El concierto de los Ángeles Azules fue del primer día de la Mega Feria Imperial Acapulco Riviera Diamante que se llevará a cabo del 26 de diciembre al 5 de enero en la cual se presentarán artistas como Danna Paola, Panteón Rococó, Manuel Turizo, Steve Aoki y más.

