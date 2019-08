Lindsey Stirling sorprende a México

[email protected]

Al ritmo de los Ángeles Azules y el “Cielito lindo”, la violinista Lindsey Stirling sorprendió e hizo estremecer a los miles de fanáticos que se dieron cita en el Palacio de los Deportes, quienes estuvieron atentos a cada acorde y movimiento corporal de la estadounidense.

Eran cerca de las 20:00 horas cuando Lindsey salió al escenario iniciando con los acordes de “The arena”; los gritos de euforia se registraban por todos lados del recinto, mientras que muchos prefirieron guardar silencio y escuchar.

Desde el inicio, el performance de la violinista cautivó a todos los presentes; además de una gran pantalla que mostraba distintas imágenes y videos ad hoc a cada canción, había cuatro bailarinas que, con diferentes movimientos de danza y ballet, engalanaban la presentación.

Continuaron los temas “Master of tides”, “Shadows”, “Shatter me”, “Elements mashup” y “Take flight”, que dejaron miradas de emoción, admiración y sorpresa en las personas, especialmente para los fanáticos que no habían tenido oportunidad de ver su espectáculo en directo y no podían creer que la misma Stirling hiciera coreografías y bailara igual que sus bailarinas, mientras ejecutaba a la par el violín.

“¡Oh Dios mío! muchas gracias ustedes son tan increíbles, gracias, ustedes nos muestran su amor siempre que venimos, hace dos años de eso. ¿Quiénes de ustedes han estado en mi concierto antes?, gracias por venir de nuevo, muchas gracias”, saludó la violinista a su público que no dejó de ovacionarla.

Con el tema “Hallelujah”, acompañado por una guitarra acústica, el lugar se iluminó con los celulares, lo que sorprendió a la compositora.

“Es una de mis canciones favoritas, esta me recuerda a los ángeles, creo que Dios está donde quiera y los ángeles están vigilando y están aquí esta noche”, dijo.

De acuerdo con Ocesa, acudieron 9 mil 800 personas, las cuales nunca esperaron la sorpresa que Lindsey había preparado para México.

“Haremos nuestro mejor intento”, y así tocó “Cómo te voy a olvidar”, desatando la euforia, seguido de “Cielito lindo”, que puso a cantar a todos.