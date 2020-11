Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras acompañarán a Carlos Rivera como conductoras de los Latin Grammy.

La Academia Latina de la Grabación anunció el miércoles la incorporación de ambas actrices luego que Roselyn Sánchez informó que no podría regresar como anfitriona tras fracturarse un pie al sufrir una caída en su casa.

“Lamentamos confirmar que Roselyn Sánchez no conducirá la 21ra entrega anual del Latin Grammy”, dijo la Academia en un comunicado. “Le enviamos muchos cariños a Roselyn y le deseamos una pronta recuperación”.

La ceremonia de los Latin Grammy, cuyo tema este año es “La música nos humaniza”, se producirá desde distintas ciudades alrededor del mundo y tendrá como sede Miami.

Se transmitirá en vivo por Univisión el 19 de noviembre a partir de las 8 pm locales (0000 GMT), con retransmisiones por TNT y el Canal 5 de Televisa.

La Premiere del Latin Grammy, en la que se entregan la mayoría de los premios, se realizará el mismo día antes de la transmisión. Debido a la pandemia de coronavirus, este año no habrá alfombra roja ni público en vivo.

A través de su cuenta de Instagram, Yalitza Aparicio, actiz de ROMA, agradeció la oportunidad:

"Cuando me llego la noticia alguien me dijo; "Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila.". Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento con los @latingrammys al permitirme estar junto con @anabreco y @_carlosrivera conduciendo la 21.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY. Nos vemos el 19 de Nobiembre".

