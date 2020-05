Lamentan amigos de Yoshio su muerte

Desde que el músico mexicano Yoshio fue internado en el Hospital Xoco hace casi dos semanas amigos del gremio mostraron su apoyo a través de redes sociales compartiendo mensajes positivos y esta noche tras saberse que el cantante perdió la batalla contra el Covid-19 los mensajes de dolor pero también de cariño por su legado no se han hecho esperar.

La intérprete del regional mexicano, Aída Cuevas, escribió en Twitter que sus oraciones estarán con la familia de Yoshio además de desear que descance en paz.

"Me duele el pecho de escuchar esta noticia. Una gran pérdida para el mundo de la música, pero es una pérdida aún más grande para los que tuvimos la fortuna de conocerte", dijo.

Me duele el pecho de escuchar esta noticia. Una gran pérdida para el mundo de la música, pero es una pérdida aún más grande para los que tuvimos la fortuna de conocerte. Tendré a tu hermosa familia en mis oraciones. Descansa en paz querido Yoshio pic.twitter.com/bIaQ0S1yM1 — Aída Cuevas (@AidaCuevas) May 14, 2020



Para Manoella Torres también ha sido un momento de mucho dolor. Ambos compartieron escenarios juntos en el proyecto "Amantes en concierto" junto a otros músicos como el fallecido Gualberto Castro y Alejandra Ávalos.

"Me siento destrozada con tu partida querido Yoshio, siempre que cantamos juntos fuiste un caballero, me brindaste tu generosidad en el escenario en cada momento, me cuidabas para que me sintiera cómoda en cada canción y nunca dejaste de ser un gran ser humano", escribió.

Me siento destrozada con tu partida querido Yoshio, siempre que cantamos juntos fuiste un caballero, me brindaste tu generosidad en el escenario en cada momento, me cuidabas para que me sintiera cómoda en cada canción y nunca dejaste de ser un gran ser humano. @YoshioOficial pic.twitter.com/4Ve0oMbyhi — Manoella Torres (@Manoella_Torres) May 14, 2020



No solamente gente de la música se ha expresado sobre la pérdida, también el conductor Víctor Trujillo y la productora Magda Rodríguez; esta última señaló que tenía una "voz maravillosa que vivirá siempre en nuestros corazones".

"Lo que pasó, pasó y queda en el pasado

Lo que se fue, se fue y hay que olvidarlo

Lo que será, será si hoy lo comenzamos

Te invito corazón a inventar un nuevo amor a mi lado." Hasta siempre, maestro Yoshio. — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) May 14, 2020





Lamento profundamente el fallecimiento de #Yoshio. Una ENORME pérdida para el mundo de la musica, una voz maravillosa que vivirá SIEMPRE en nuestros corazones. Mi más sentido pésame para su esposa y familia. pic.twitter.com/Fx81UqI7oi — Magda Rodriguez D (@magdaproducer) May 14, 2020



La cantante jarocha Yuri, también se pronunció en sus redes sociales para lamentar el fallecimiento de quien fuera al igual que ella concursante en el OTI.

No tengo palabras... maestro @YoshioOficial el mundo hoy pierde a un gran esposo, padre, ser humano y un extraordinario cantante. #padrecelestial recíbelo como se reciben a los grandes, #descansaenpaz #samurai pic.twitter.com/BEUYn1efte — Yuri (@OficialYuri) May 14, 2020



