La lluvia ahoga el karaoke de Yahir en el Zócalo

[email protected]

La mañana fue soleada ayer en el centro de la Ciudad de México. Hacia las 16:00 horas, algunas decenas de personas se dieron cita en la plancha del Zócalo para disfrutar de la presencia de Yahir en el karaoke que cada viernes se realiza como parte de las actividades de entretenimiento del Gobierno de la Ciudad de México. Pero el clima cambió una hora después y el show fue interrumpido abruptamente por la lluvia. Debido a su intensidad y por cuestiones de seguridad, se tuvo que cancelar el evento.

Eran aproximadamente las cuatro de la tarde cuando el exacadémico llegó al lugar para ser el juez y decidir los tres primeros lugares del concurso.

“Estamos muy emocionados por este proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo, es la primera vez que tengo esta invitación y estoy feliz por ver, compartir y pasar unos tips.

“Ahora va a ser diferente porque habrá un premio para los tres primeros lugares y vamos a seleccionar entre el público y yo para ver quién se lo lleva”.

El cantante se sintió reflejado en los concursantes y recordó cuando él también tenía que participar en concursos.

“Esto no lo veo como un karaoke, lo veo como un concurso ya, porque cuando hay un premio y dinero de por medio se me hace mucho más interesante. La gente se prepara para venir a cantar, no sólo para echar el palomazo, sino darlo todo”.

Sin tenerlo previsto, Yahir se subió al escenario y animó a que se sumaran 30 participantes más en la contienda del premio, que serían tres becas de canto, de 5, 10 y 20 mil pesos. Pero hacia la 17:00 horas cayó un aguacero que hizo que se suspendiera el concurso.

De acuerdo a Paola Félix, titular del Fondo de Promoción Turística, el cantante no cobró nada por su participación: “Yahir fue gratis, pero se hizo una activación por presencia de marca”.