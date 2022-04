José María recibe de herencia el público de su padre, Napoleón

José María, hijo de Napoleón, se siente agradecido al ser cobijado por el público de su padre.

"Me han adoptado como una rama de mi papá", aseguró.

El cantante comenzó su trayectoría desde abajo, tocando en bares, cantinas, o en fiestas familiares, no tuvo la proyección que han tenido otros artistas; sin embargo, esto ha sido una oportunidad de valorar presentaciones en recintos mucho más grandes.

"Todo pasa por algo, tuve que pisar esos escenarios para valorar las cosas, por ejemplo, haber compartido con mi padre un Auditorio Nacional, es de las cosas con las que me siento más agradecido, lo valoré como nunca había valorado nada, y eso fue gracias a que pisé esos escenarios más complejos”, aseguró el cantante.

Asimismo, compartió en entrevista que se siente agradecido con el público que ha heredado de su padre.

Lee también: ¿Cirugía estética como regalo de 15 años? Famosas responden a sus hijas

“El público de mi padre es una herencia que tengo, muchos de mis seguidores son seguidores de mi padre. Siempre estaré muy agradecido, por como me han cobijado, hay veces que salgo de un concierto con más regalos que mi papá”, acotó.

Reconoció la gran influencia que ha tenido su padre, a quien admira desde que tiene memoria.

“Toda la influencia es de mi padre, desde la cuna lo he escuchado componer, cantar, siempre me ha parecido que es el mejor artista del mundo”.



La creatividad en la pandemia

José María se encuentra lanzando su nuevo sencillo “Se te olvidó”, el cual formará parte de un disco de trece canciones, y que concibió en medio de la pandemia por Covid-19 de la mano del el productor Kiko Cibrán, quien ha trabajado con Luis Miguel, Christian Castro y Reik, entre otros artistas.

"Cuando conozco a Kiko, iba con la idea de grabar solo tres canciones; sin embargo, le fui mandando una canción tras otra, y después le decía: 'no, ¿sabes qué? ya escribí algo mejor', de tal suerte que el disco terminó compuesto por trece canciones, de entre muchas otras que quedaron fuera”, aseguró.

Las canciones, dijo, fueron posibles en gran parte al encierro, que, si bien trajo cosas muy negativas, vino a darle una gran inspiración.

Lee también: La emotiva despedida que le dio Ana Bertha Espín a "Benito Rivers"

"En el encierro la inspiración era el doble, porque extrañaba a la familia, y muchas cosas que no podía hacer, como visitar a mis padres, pero el hecho de encerrarme y descubrir que podía trabajar bajo presión cuando decidimos que iba salir el disco entero, tuve que terminar todas las canciones en un lapso de dos meses.

"Me dio mucha sensibilidad la pandemia, por primera vez tuve el miedo latente de perder a mi familia, me sonaba el teléfono tarde y me moría de miedo, pensaba: 'alguien ya se murió´".

Un ejemplo de ello es su último tema, “Se te olvidó”, en el que retrató una historia que considera desgarradora.

"Está basado en una historia un tanto desgarradora, creo que a todo mundo nos ha pasado, ser la persona que deja la relación o ser la persona que no quiere irse, pero a todos nos ha pasado”, apuntó.

El disco completo llevará por nombre “Día 22”, en alusión al año de estreno, y a su vez por el tema que presta su nombre al disco, el cual se creó por un vínculo del artista al número 22.

“Creo que el número 22 es algo que me trae algo especial, creo que me trae suerte”, sentenció el artista.

mafa