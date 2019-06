Jorge Muñiz nunca quiso superar el éxito de su padre

A 34 años del estreno de su primer éxito “La otra parte de ti”, Jorge Muñiz cuenta que no todo ha sido miel sobre hojuelas en su carrera. Ya que desde el inicio de esta tuvo que enfrentar la presión de ser hijo de "El lujo de México", Marco Antonio Muñiz.



El “Coque” asegura que fue un comienzo difícil, sobre todo por las expectativas que todos tenían de él sobre si llegaría a superar a su padre. Muñiz jura que esa nunca ha sido su intención, sólo quiere seguir aprendiendo de él. Y ahora que canta sus temas sabe porque su padre es un icono de la música mexicana.



“Ni cuenta me di de lo que significaba ser hijo de Marco Antonio Muñiz hasta que empecé a trabajar en el medio. Me pregunté: '¿dónde me fui a meter?' y '¿cómo voy a competir?'. Yo comencé en la música cuando mi papá estaba en una plenitud artística muy grande y con una madurez increíble. Entonces las comparaciones eran devastadoras. Era un peso completo contra uno mosca en todos los sentidos, en cuanto a moverse y a cantar, en todo. Gracias a él, yo he tendido todo, ha sido mi maestro y ejemplo” dijo Muñiz para EL UNIVERSAL.



Y agregó: “Nunca lo he querido superar, ni lo quiero hacer porque no quiero y no puedo. Con los años más admiro su esfuerzo y el legado musical que ha dejado”.



Jorge opina que su hijo Axel Muñiz, quien se está abriendo paso como compositor y cantante, no pasa por las mismas comparaciones debido a que los tiempos son diferentes y por lo tanto la forma de trabajar. Jorge cree que su hijo debe sentir presión, pero no lo demuestra, y sólo será su buena actitud y el trabajo duro lo que lo va a sacar adelante.



Otro de los problemas que ha enfrentado Jorge Muñiz es el cambiante gusto de la gente en cuanto a géneros musicales. Aunque prefiere hacer música romántica, la demanda es otra. Empezar desde cero en cada ocasión ha sido difícil para el también conductor, cada segundo surgen nuevos talentos con los cuales competir.



“Lo más difícil de esta carrera es volver a empezar cuando viene una etapa mala, el retomar algo para que tenga éxito es bien difícil. Cada vez es más complicado, siempre hay alguien más joven, más barato y más talentoso. Entonces la experiencia te da una ventaja muy pequeña sobre esto de renovarte, sólo queda tener gratitud, una buena actitud ante la vida y no dejar de trabajar” dijo Jorge Alberto Muñiz Gardner, nombre completo del cantante.



Jorge Muñiz apuesta aún por boleros y comenta que hay diferentes gustos musicales para todo el mundo, pero son las canciones hechas con el corazón y buena letra las que se quedan para siempre en el alma del público.



El intérprete de “Casi siempre estoy pensando en ti” dará una noche de cabaret en el Lunario del Auditorio Nacional el 28 de junio con lo mejor de su repertorio e incluirá algunos temas de su más reciente álbum “Con la gente que me gusta” y tendrá un invitado que prefiere mantener como sorpresa.

