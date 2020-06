John Legend y Alicia Keys frente a frente en un duelo de pianos

Para la comunidad negra en Estados Unidos el 19 de junio, conocido como "Juneteenth", es una fecha importante como un recordatorio de la abolición de la esclavitud ocurrida en 1865.



Si bien cada año se realizan celebraciones al respecto, las revueltas que se hicieron más fuertes tras la muerte de George Floyd enmarcan el festejo de este 2020 en el que personalidades como John Legend y Alicia Keys tomarán parte; en su caso a través de la música.



"Creo que colectivamente queríamos hacer algo grande porque estamos pasando por muchas cosas que necesitamos un día que signifique la celebración de la libertad", dice Legend en entrevista.

"Estamos viendo mucha gente que antes no había celebrado Juneteenth, estamos animando las celebraciones este año debido a todo lo que hemos visto con George, poniendo todo junto y debido a la intolerancia de Donald Trump, creo que hay más necesidad de celebrar la idea de que somos libres", comenta.



Los músicos tendrán un "duelo de pianos" este viernes a través del canal de Instagram de Verzuztv en donde estarán tocando como parte de la transmisión.



El intérprete de "All of me" y ganador de premios como el Oscar señala que en los últimos tres años se han visto cambios positivos a pesar de las decisiones de su presidente Donald Trump.



Ésta no es la primera vez que Legend participa en un evento relacionado con temas como la libertad y en contra del racismo. Recuerda que hace unos años se presentó con Juanes en un centro de detención de migrantes por lo que sabe que este tema envuelve a mucha gente de diferentes culturas y colores (afroamericanos, latinos, asiáticos).

"Esperemos que todos nos unamos y nos levantemos por la igualdad y justicia", dice esperanzado.



Fiesta doble. Este mismo viernes Legend está de estreno con el lanzamiento de su álbum "Bigger love", material que considera puede servirle a la gente al retratar sentimientos como el amor.

En el disco Legend incluye colaboraciones con músicos como las exponentes Rapsody, Koffee y Jhené Aiko.



"El título del álbum es también la idea de que el amor es más grande que dos personas, es acerca de amar la humanidad y ver el valor de cada quien y tratar de vivir una vida humana", explica.

