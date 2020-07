Javiera Mena ve fundamental prepararse para entender al mundo

“Los límites nos lo ponemos nosotras mismas”, comentó Javiera Mena al señalar que es fundamental prepararse, estudiar, leer para entender la historia y poder lograr hacer un cambio positivo en temas como el feminismo y la homosexualidad que aún generan controversias sociales en la actualidad.

“Estamos en un buen momento en un nuevo paradigma, un momento único para las mujeres, tenemos que aprovecharlo, informándonos, leer, estudiar, saber de dónde viene, porqué estamos en lo que estamos, creo que la información es muy poderosa, leer textos importantes y también internet nos da muchas herramientas que podemos explotar para lograr esa igualdad y yo creo que con la intuición y la información las mujeres podemos lograr grandes cosas y darnos cuenta que los límites nos lo ponemos nosotras mismas, entonces es momento ya de empoderarse”, dijo Javiera Mena a EL UNIVERSAL.

La cantante chilena también indicó que no entiende porque asuntos como la homosexualidad siguen siendo un “tema” que causa discusión en estos tiempos modernos, cuando ya debería de ser algo normal.

“Siempre hay como una fuerza que está en contra de la homosexualidad, ha sido así históricamente, yo he estudiado el tema y aun no entiendo bien el porqué, es algo muy natural, el homo sapiens tiene tendencias homosexuales, está científicamente comprobado, es extraño que tanta gente esté en contra cuando hasta la ciencia lo avala”, comentó.

Pero a pesar de los pensamientos negativos que pueda tener una persona al tema de la homosexualidad, la intérprete aboga por el respeto y la tolerancia a esos ideales, que pueden haberse creado por distintos factores sociales como de educación o generacionales.

“Yo soy una persona que trata de llevar una vida entendiendo a los demás y socialmente me gusta tener una actitud abierta y amigable con la gene que está en contra y llegar a un acuerdo y explicarles que la ciencia lo avala, hay cosas importantes y yo si he podido de convencer a mi abuela de que al final no pasaba nada si yo era lesbiana y ella al final terminó cambiando su aptitud, así como mi madre, así que yo creo que si eso pasa entre dos personas también puede pasar socialmente, pero es una cosa de tiempo”, compartió.

“En Chile aún no existe el matrimonio homosexual pero también debemos de ser empáticos y entender a las personas que no les gusta, son otras generaciones, otras culturas y debemos comunicarnos con respeto y amigablemente”, añadió.

A cantautora de electropop está promocionando su más reciente sencillo llamado “Corazón astral”, que habla de una relación lésbica de manera explícita, la cual ya se puede encontrar en todas las plataformas digitales.

“Esta canción que habla del placer femenino, también habla de una relación entre dos mujeres explícitamente, me nació hacerlo así, es una canción súper ochentera”, explicó.



