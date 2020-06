El video de "La Flaca", interpretado por Pau Donés y Jarabe de Palo, contabiliza más de 155 millones de vistas en YouTube, pero la verdad es que estuvo a punto de no filmarse.

Era 1997 cuando el realizador Joan Lluis Arruga recibió la encomienda de dirigir una campaña publicitaria sobre una marca de tabaco y se había elegido dicho tema, lanzado meses antes, para ser parte de ella.

La rola estaba incluida en un disco compilatorio titulado Duca2 como parte de la estrategia, pero su video sólo se realizaría si había material visual suficiente.

"Pau era prácticamente un desconocido, creo lo conocíamos cuatro que nos gustaba la música latina y pues no había tenido mucho éxito; me pasaron esa canción que me encantó; la idea era hacer la campaña y el videoclip solo si había suficientes imágenes y vean, jamás nos imaginamos el éxito que ese video iba a tener", recuerda Arruga.

El cineasta hizo lo posible para lograr que el videoclip se concretara. Sevilla, Ibiza y Cuba fueron los lugares seleccionados como locaciones, en las que Donés, quien falleció ayer, nunca estuvo.

"Está Cuba por supuesto por lo latino, pero porque él contó la anécdota de la Flaca real", refiere.

Arruga y Pau se conocieron sólo dos días antes de rodar el playback en la azotea del hotel Paramount en Nueva York, a unas calles de las extintas Torres Gemelas y en domingo, cuando la zona prácticamente está desierta y les facilitaba cerrar calles y poner extras viendo el recital.

Se eligió el 8 de junio de 1997 (recién cumplidos 23 años) teniendo como referencia el concierto de The Beatles en una azotea y a U2.

"¡Y Pau fue perfecto aunque era muy novato!. Empezamos a preparar todo a las 9 de la mañana y la verdad es que todo fue muy divertido, como mucha ilusión y Pau era muy bueno, parece que realmente está cantando", comenta.

Arruga, quien ha dirigido videos de Mecano, Miguel Bosé, Alejandro Sanz y Luz Cazals, reflexiona sobre el último video de Donés, "Eso que tu me das", lanzado hace dos semanas.

"Es también en una azotea, creo fue una forma de cerrar un círculo", apunta.

"Siempre que nos veíamos había buenas vibraciones, al final este video nos unió para siempre", indica.



