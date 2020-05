Hugo Mejuto propone conciertos masivos, pero en auto

Una posible vía para retomar los espectáculos musicales masivos conforme vaya disminuyendo el riesgo de la pandemia por el Covid-19 es la de realizar un autoconcierto (retomando el concepto de los autocinemas) donde el público asista en su propio vehículo.

Esta idea surgió del productor Hugo Mejuto quien quisiera probar con un concierto del proyecto "Grandiosas" que ha reunido a exponentes de la música en español como Dulce, Rocío Banquells y Manoella Torres.

“Yo pediría autorización para la idea que tengo de llevar un intento de concierto en tu auto, que cada familia lo vea desde su propio automóvil tanto en la comodidad como en la seguridad de aislamiento", dice a EL UNIVERSAL.

"Me encantaría que fuera en el Foro Sol si no como opción B en el Parque Bicentenario esperando que esta idea sea innovadora porque no inventé el hilo negro es como los autocinemas, creo que en los conciertos sería buena idea por tener ingresos. Estoy esperando que nos den el semáforo en verde las autoridades para mediados o finales de julio".

Para este proyecto Mejuto ya habló con la cantante Dulce a quien le pareció maravillosa la idea.

El producto señala que si todo sale como está planeado retomaría actividades en septiembre con el tour de María José, y en la Arena CDMX con Hagamos un trío, eventos que tienen vendidos. En diciembre está agendado el aniversario de Grandiosas que podrían hacerlo dejando un asiento ocupado y uno vacío según los requerimientos que para entonces tengan las autoridades en cuanto a la sana distancia.

"El primer paso es tener programadas las fechas, ver cómo avanza la situación y hasta qué aforo podemos tener sin que ponga en riesgo la salud de las personas asistentes, la local, ni la salud económica del evento", apunta.

"Si todo esto se fusiona y es adaptable se va a realizar con gran éxito en septiembre, si no se verá otra estructura que lo permita porque son estadios, es masivo".

