Un grupo de amigos de Guadalajara gastaron hasta 5 mil pesos para venir a los dos días del festival que dicen, ha sido catastrófico para ellos.

Este domingo, las calles aledañas al Deportivo Oceanía lucen con patrullas y elementos de seguridad. En el interior, los escenarios vibran con las distintas propuestas musicales pero hay algo en el ambiente y en el rostro de los asistentes que se nota a leguas: un mal sabor de boca producto la desorganización en el Knotfest, las cancelaciones, nula comunicación y caos.

A diferencia del sábado, el escenario principal estuvo bloqueado hasta las cuatro y media, hora en la que Aura Rodríguez, Gustavo Rivera y Karen Casas, un grupo de amigos originarios de Guadalajara pudo acceder para presenciar los conciertos de este domingo. En sus rostros era evidente el desánimo y el enojo por haber invertido alrededor de cinco mil pesos cada uno en comprar pulseras preferentes, pagar avión, hospedaje y comidas, todo para que ayer no pudieran disfrutar de nada.

"El sábado tuvimos una pésima experiencia, nosotros compramos pulsera preferente pero el personal no está capacitado, si los ves no son de una agencia de seguridad, rompieron la valla, nosotros que pagamos preferente se empezó a colar gente que ni al caso, había gente sin pulsera, a un amigo nuestro le robaron el celular porque estuvieron robando mucho", dijo Aura Rodríguez a EL UNIVERSAL.

Su amiga, Karen, agregó que durante la tarde escucharon fácil a más de 20 personas decir que les acababan de robar.

El grupo de amigos se mostró molesto porque además, ellos venían por Slipknot y por Evanescence, las dos bandas que cancelaron, pero ellos, como otros miles de asistentes, fueron los últimos en enterarse.

"Fueron buenos para avisar algo (sarcasmo) y sí, publicaron en sus redes (que se había cancelado) pero acá no hay datos, las redes no funcionan y no se pudieron parar a decirlo, no fueron buenos para eso y ya casi cuatro horas después bajaron la música y nos fuimos casi a las dos de la mañana, esperando que salieran Evanescence y Slipknot. Venimos de Guadalajara y pagamos Airbnb y avión, mañana ya nos regresamos a trabajar y todo para esta pésima experiencia", agregó Aura, bastante decepcionada.

Sus expectativas, comentaron, son bajas o nulas para hoy, ya que artistas han comenzado a cancelar, como los mismos de Slipknot que habían dicho que hoy estarían y luego que no. Phil Anselmo tampoco estará este domingo.

"A ver quién más cancela hoy y no los culpo. Nosotros vinimos por Rob Zombie, que nos la quedaron debiendo del año pasado que igual fue un desastre".

Testament, Exodus, La Castañeda, La Lupita y Espécimen forman parte del cartel de este domingo.

