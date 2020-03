Foo Fighters anuncia show para conmemorar su disco debut

A través de sus redes sociales, la banda de rock Foo Fighters anunció el cartel del festival DC Jam, el cual se celebrará el próximo 4 de julio en el Fedex Field.

Dave Grohl y compañía serán los headliners del evento, donde celebrarán el 25 aniversario de su disco homónimo debut.

Los artistas que completan el cartel son Chris Stapleton, Pharrell Williams, The Go Go's, Band of Horses, Durand Jones and the Indications, The Regrettes, Beach Bunny y Radkey.

Excited to announce that we’ll be joining the @foofighters along with many other great acts on July 4th in Landover, MD for @dcjamfest! Tickets go on sale Fri, March 6th at 10AM ET at https://t.co/YV6U3eolIP. pic.twitter.com/0w8Ti4DN9m

— Durand Jones & The Indications (@durand_jones) March 3, 2020