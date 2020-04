Fallece a los 35 años Derek Jones, guitarrista de Falling in Reverse

El guitarrista y fundador de la banda estadounidense de post-hardcore Falling in Reverse, Derek Jones, murió a los 35 años por causas por ahora no reveladas.

"Nunca olvidaré cuando me sacaste de la cárcel en tu vieja furgoneta de gira para empezar Falling in Reverse", escribió el cantante Ronnie Radke en las redes sociales.

Y añade el vocalista en un sentido post: "Tu espíritu se entrelazará con la música que escribo para siempre. Descansa en paz Derek Jones. Mi corazón está roto".

Jones nació en 1984 en Lake Forest (California) y en 2007 entró a formar parte de A Smile fron the Trenches. Un año después fue parte de la primera formación de Falling in Reverse.

El primer disco del grupo fue 'The drug in me is you' (2011), que alcanzó el número 19 en Estados Unidos y llevó a Falling in Reverse a girar por festivales de todo el planeta.

Jones y Radke fueron los únicos miembros del grupo que se mantuvieron en todos los siguientes discos, siendo el más reciente 'Coming home' (2017), que logró ser Top 40 en Estados Unidos.

