Una dosis de rock, pop, jazz, ska, salsa, entre otros géneros musicales "inundarán" el fin de semana a la Ciudad de México, con varios conciertos programados en los distintos foros y auditorios que hay en la capital del país.

Por eso te dejamos la guía de algunos conciertos que se llevarán acabo entre viernes, sábado y domingo:

¡A mover el esqueleto a ritmo de salsa!

Y si de bailar se trata, el Festival de Salsa Latino, es el indicado para ello y que mejor idea que pasar tu inicio de fin de semanas escuchando a las bandas más representativas de este género musical en acción. Se realizará en la Arena Ciudad de México este viernes 18 de octubre.

Para derramar miel y lágrimas

El romanticismo llegará al Auditorio Nacional con la presencia del trío Pandora y Yuri, quienes por segunda ocasión se presentan en este recinto a través de su tour "Juntitas", donde se podrán escuchar los mejores éxitos de estas estrellas del pop y la balada, ya sea en solitario o cantando todas juntas.

En este espectáculo Isabel, Mayte y Fernanda se reinventan y ofrecen nuevos arreglos a sus canciones ya clásicas y también se dan el gusto de interpretar algunos temas de la veracruzana, quien las ha contagiado de su gusto por presentar show visualmente atractivos, haciendo de cada presentación una experiencia diferente.

En esta gira que comenzó a principios de este año, las cuarto artistas se han dado el permiso de divertirse en escena y disfrutar de esta reunión de amigas, mientras el público es testigo de su talento y versatilidad, porque lo mismo cantan con un grupo musical que con un mariachi, gracias a que son verdaderas interpretes según palabras de Yuri. La cita es mañana viernes en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas.

Rock argentino con sonido sinfónico

Para recordar grandes épocas del rock está el tributo a una de las grandes leyendas del rock argentino Gustavo Cerati. Con un homenaje sinfónico en donde se tocarán los grandes éxitos del cantautor. La cita es mañana a las 21:00 horas este 18 de octubre en el Black Berry de la Ciudad de México.



Fin de semana con vampiros

El Indie también asaltará la ciudad con la banda estadounidense Vampire Weekend que con sencillos como "Mansard Roof", "A-Punk", "Oxford Comma", "Cape Cod Kwassa Kwassa" y "The Kids Don´t Stand A Chance", han sido aclamados por la crítica y han ganado un Grammy por el mejor álbum de música alternativa en el 2014.

Hugh Jackman. The man, the music, the show.

Iniciamos con Hugh Jackman, uno de los actores favoritos de muchos por su participación en películas como "X-Men" interpretando el papel de Wolverine, pero en esta ocasión visita México en su faceta como cantante.

El actor y ahora también cantante inició su proyecto de un espectáculo en solitario de Broadway, incursionando con él una gira mundial, en donde Jackman interpretará algunos de los temas de los musicales en los que ha participado como "Los Miserables", "Oklahoma", " The Boy From Oz", “El Gran Showman”, entre muchos más.

Hugh se presentará este sábado 19 de octubre en la Arena Ciudad de México.

Carlos Rivera “Guerra tour”.

El cantante sigue en pie de guerra con su gira mundial y la cerrará con broche de oro en el Auditorio Nacional, en donde agitará nuevamente los corazones de miles de fanáticos que siguen cada movimiento del cantante.

Serán éxitos como “Amo mi locura”, “Serás”, “Te esperaba”, “Voy a amarte”, “Sígueme”, “Recuérdame”, “La luna del cielo”, ”El hubiera no existe”, entre muchos más, los cuales podrán disfrutan sus admiradoras que nunca se quedan con las ganas de expresar sus sentimientos cada vez que lo ven.

El intérprete se presenta el sábado 19 de octubre, por supuesto en el recinto de Paseo de la Reforma.

Non Stop Ska 2019

Para los que buscan una noche más intensa, de puro baile, unión y slam, no se pueden perder el festival skatero donde habrá bandas nacionales e internacionales.

Entre los mexicanos estarán Los Intocables, Vieja Eskina, Memoria Insuficiente, Módulo Ghetto, Tappa Groove Jazz, New Lion Ska y Out of Control Army & The Spooky Ska Orchestra, entre otras.

Y dentro de las bandas extranjeras sonarán Lollypop Lorry, Kingston Rudieska, The Toasters, Inspecter 7, entre otros los que harán pasar un fin de locura a todos los amantes del ska.

La cita es en Pabellón Cuervo los días 19 y 20 de octubre.

Para los ochenteros nostálgicos

Para los que gusta de recordar la nostalgia y buena música de rock en español, no se pueden perder a Mikel Erentxun, quien se presentará en el Plaza Condesa de la Ciudad de México.

El vocalista de la banda española Duncan Dhu viene en solitario, para deleitar a sus seguidores con éxitos como “Un minuto de ti”, “A pleno sol”, “Mañana”, “Jugando con el tiempo” y muchos más.

¿No te va a gustar?

A que sí te va a gustar el rock de la banda uruguaya, No te va a gustar, que se presentará en el Teatro Metropólitan, que con más de dos décadas de trayectoria artística, visitan nuestro país para interpretar varios de sus éxitos que se desprenden de sus diez álbumes de estudio. Y los podrás escuchar el sábado 19 de octubre.

Duki

Y si eres amante de lo urbano, tienen la opción de ir a ver el show de Duki, un cantante de trap argentino que se presentará el domingo 20 de octubre en el Plaza Condesa.

Puro jazz del bueno

El Palacio de Bellas Artes no se queda atrás y también tiene programado un concierto, que estará a cargo de la cantante de jazz, Magos Herrera, que con casi dos décadas de trayectoria artística, se presenta en uno de los recintos más exclusivos de México. Así que no te lo puedes perder este sábado 19 de octubre

al