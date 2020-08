Enrique Guzmán recuerda a Rocío Durcal en concierto a la carta

Enrique Guzmán ofreció una noche de anécdotas y mucho rock & roll en el Centro Cultural Teatro I, durante un concierto por streaming, en donde recordó a Rocío Dúrcal y llenó el lugar de romanticismo al dedicarle una canción a su esposa.

El show comenzó a las 20:00 horas, con temas como “Te seguiré”, “Secretamente”, “Más”, “Tu cabeza en mi hombro”, entre otras y aunque el cantante estaba disfrutando de la velada, por momentos mostró su extrañeza al estar cantándole al vacío, “Vamos muy bien, la gente nos aplaude mucho, en teoría”, comentó a sus músicos.

En tiempos normales cuando Guzmán hacía un espectáculo, siempre acostumbraba a interactuar mucho con su audiencia y ahora lo tuvo que hacer a través de las plataformas digitales, en donde sus seguidores le pedían que cantara algunas canciones y el intérprete no dudó en hacerlo.

También les pidió a las personas que mandaran algunas historias, las cuales serían leídas por Sylvia Pasquel, mientras que ella y el padre de Alejandra Guzmán charlaban y recordaban sus vivencias del pasado.

También lee: Napoleón le canta a la vida pese a las lecciones duras de la pandemia

“Estoy muy orgullosa de ser la maestra de ceremonias de este, el primer streaming, del señor Enrique Guzmán llamado ‘Guzmán a la carta’ y saben por qué, es porque ustedes nos escribieron sus cartas, en donde nos cuentan su historia de amor o como una canción forma parte de su vida, así que prepárense, porque será una noche de recuerdos, de bohemia, de romanticismo”, dijo Pasquel durante la transmisión.

Así siguió la velada, en donde estuvieron conectadas más de diez mil personas en México y dos mil 500 en el extranjero de países como Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú, de acuerdo a la información proporcionada por los organizadores

Tras varias anécdotas el también compositor, hizo una pausa y recordó la vez que conoció a Rocío Dúrcal, en donde su promotor le pidió hacer una película con una chica nueva de España, que tiempo después se convertiría en una de sus mejores amigas.

“…me dijo que quería que hiciera una película con una muchacha que estaba empezando y que cantaba muy bonito y yo dije: ‘cantar con una actriz nueva, española’…y bueno me dieron esta canción, que de repente me hace sentir mal porque hoy Rocío ya no está con nosotros, pero está aquí, allá y dondequiera", recordó antes de interpretar “Acompáñame”.

También lee: Enrique Guzmán, firme en su decisión de no hablar con Frida Sofía

Terminando siguió con la misma anécdota, sentado en un sillón con Pasquel, quien le insistió más detalles de aquél encuentro.

“…un día su promotor la trajo a México, pero en aquél entonces Angélica María era y sigue siendo la ‘Reina de México’ y hubo que invitarla a hacer una película en España para que se fuera y entonces vino la Dúrcal a México para triunfar acá…pero la distrajeron (a Angélica María) e hicimos ‘Acompáñame’, hicimos una gran amistad que duró hasta el día último de su vida”, añadió.

La noche siguió con un bloque lleno de rock & roll, con temas como “Quisiera ser libre”, “Anoche no dormí”, “Popotitos” y “La plaga”, pasando al romanticismo con “Las hojas muertas”, “Gracias por el recuerdo” y “Acércate”, canción que le dedicó a su esposa Rosalba que, de acuerdo a la hija de Silvia Pinal, era la primera vez que la cantaba en público.

"Las sigo cantando, pero hora las canto más despacito, no es lo mismo que hace 20 años", dijo cuando tuvo que sentarse y tomar agua para recuperar el aliento y aunque no quería terminar su show, se despidió de su audiencia virtual con su gran éxito "Payasito".

"Buenas noches, hasta la próxima, porque habrá otra, ¡se los prometo!”, dijo al salir del escenario.

al