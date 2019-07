El universo conspiró para que Jenni Rivera grabara nuevos temas: Erika Ender

El "universo conspiró" para que Jenni Rivera grabara el sencillo "Aparentemente bien" antes de fallecer y la canción saliera a la luz con motivo del que hubiera sido su 50 cumpleaños, aseguró la coautora del tema, la panameña Erika Ender.

"Creo que todo es energía que fluye con un propósito y en un momento se une y brilla como ha pasado con esta canción. El universo conspiró para que esto sucediera, y Jenni regresara y siguiera viva entre nosotros", dijo en entrevista con Efe Ender, que escribió el tema junto al argentino Alejandro Lerner.

Los diez años que pasaron desde que Ender le propuso a Jenni Rivera que grabara su canción hasta este mes, cuando salió a la luz el tema inédito, son la prueba de que esta canción estaba destinada a unir la carrera de estas dos mujeres, opina la compositora responsable junto a Luis Fonsi del éxito "Despacito" (2017).

Ender recuerda que la admiración por Jenni Rivera comenzó desde los primeros éxitos de la llamada "Diva de la banda".

La panameña veía a la cantante californiana de música regional mexicana como un reflejo del desafío que ella misma tenía: "sobresalir en un mundo liderado por hombres".

El destino las unió en una celebración después de los Premios Billboard en el 2009.

Sin perder oportunidad, la compositora le dijo a la conocida también como "La Gran Señora" que le gustaría que ella grabara una de sus canciones y ella le pidió que le mandara varias opciones, pero no volvió a saber del asunto, recordó.

La estrella de la música norteña, ídolo de masas en la comunidad hispana de EE.UU., falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo en México y la compositora se quedó con una sensación de tristeza por no haber podido culminar su deseo de colaboración.

"Yo siempre me quedé con la sensación de 'Te fuiste y cuánto me hubiese gustado que me grabases al menos una canción'", recordó.

Pero el destino haría que Ender y Jenni Rivera se encontraran una vez más con "Aparentemente bien".

"Creo que esta es la primera vez que pasa esto", explica Ender.

Juan Rivera, hermano menor de Jenni, encontró el tema inédito en un disco duro y llamó a la panameña para preguntarle si la canción era una de sus composiciones.

"Yo pensaba que lo que habían encontrado era el 'demo' cantado por mí, enviado años antes, y que la familia lo grabaría en homenaje a ella", indicó.

Inicialmente la canción estaba propuesta para salir en diciembre de 2017 con motivo del quinto aniversario de la muerte de la cantante de Long Beach, pero finalmente la producción vio la luz el pasado 2 de julio, fecha en la que Jenni Rivera cumpliría 50 años.

"Creo que todo tiene una razón de ser y esta canción llega en el momento preciso", resaltó Ender, la persona más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

El tema fue escrito en 2006 y la compositora y cantante panameña asegura que se inspiró en una situación difícil por la había pasado ella.

La autora de "Cheque al portador" reconoció que las historias siempre son las mismas sólo que con diferente protagonista, y que esta canción debió llegar en un momento en que Jenni Rivera se identificaba con la canción.

"Este tema habla de la dignidad que se debe tener a pesar de una derrota, de una pérdida, de que a pesar de estar destruidos debemos pararnos firmes", resaltó Ender sobre una canción en la que, al final, se escucha llorar a la estrella de la música latina.

En una entrevista con Efe, Rosa Saavedra, madre de la artista, confesó recientemente que se "conmovió mucho" al escuchar el tema.

"¿Qué le estaría pasando mi hija en ese momento, en qué estaba pensando?", se preguntó Saavedra sobre un tema que formará parte de un álbum de temas inéditos que verá la luz a finales de año.

Ender prepara en estos momentos un tributo a sus raíces brasileñas en el que compone y canta en portugués, inglés y español y presentará un disco para la celebración de los 500 años de la fundación de la Ciudad de Panamá, "Panamá mía".

La autora de temas para artistas como Víctor Manuelle, Daddy Yankee, Luis Enrique, Gloria Trevi o Gilberto Santa Rosa, entre otros, también ha compuesto temas para las dos hijas de la cantante californiana, Chiquis y Jackie, que todavía no salieron al mercado.

"Las canciones tienen alas propias y deciden dónde llegan. Qué bendición que 'Aparentemente Bien' haya llegado al corazón y a la voz de Jenni", se congratuló Ender, la primera latina nominada al Grammy en la categoría de canción del año en los 60 años de existencia de estos premios gracias a "Despacito".

