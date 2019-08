Egberto García, feliz a la sombra de Julio Jaramillo

Egberto García es un músico y compositor ecuatoriano que representará a su país en el Festival Mundial del Bolero donde se le rendirá homenaje María Victoria, a Jorge Coque Muñiz y a la Auténtica Santanera de Gildardo Zárate.

El intérprete de “Somos” dice que en Ecuador serán bienvenidos los venezolanos, pues recientemente ha abierto sus fronteras a los residentes de la nación dirigida por Nicolás Maduro. El músico aseguró que le cuesta creer que un país con tantos recursos naturales esté viviendo una problemática social y económica de tales magnitudes.

“Ojalá y vengan a mi país a darle fruto, que se sientan nacidos en Ecuador. Estoy de acuerdo con la filosofía de Bolívar, de México a Argentina un solo corazón. Esto de las fronteras no me gusta”, dijo García.

El bolerista siempre ha homenajeado a Julio Jaramillo interpretando sus canciones. Aunque en ocasiones pida cantar alguna pieza de su propia autoría, sus productores y organizadores del evento donde se presenta le solicitan que interprete alguna de Jaramillo como “Nuestro Juramento” y él lo hace de la mejor manera pues sabe que van a corear la canción aunque a él no lo conozcan.

A García no le importa mucho que no lo reconozcan pues sabe está bajo la sombra de Jaramillo, pero se siente contento de pertenecer al mundo de la música que si bien no siempre es bonito, está cómodo como cantautor, sobre todo cuando interpreta “Renacer” la cual considera que es su mayor éxito.

Egberto García reconoce, respeta y admira a Jaramillo, pero enfatiza que nunca ha tenido intención de suplantarlo. “Hace un par de años, durante mi visita a México, los medios dijeron que ocuparía su lugar, pero no es así. Yo tengo mi estilo y no estoy interesado en ser él”.

Algunas disqueras le han pedido que componga reggaetón, pero él se ha negado pues no hará bien algo que no le gusta, además que no es su línea. Para él son pocos los reggaetoneros que tienen calidad: “Prefiero la buena música para que el pueblo se eduque”.

El cantautor consideró que eventos internacionales, como el Festival Mundial del Bolero, se da un intercambio cultural en un ambiente familiar, que es una bonita forma de culturalizar al pueblo.

“La gente cree que es lindo pertenecer al mundo de la música, pero es difícil ya que podemos ver a muchos cantantes que ganan millones, pero todos los días eran fiestas, alcohol y drogas y se perdieron. Caer en la decadencia por las adicciones es algo terrible para los músicos”, menciona el cantautor acerca de otro de los grandes retos de aquellos que pertenecen al mundo musical.

Egberto García agradece a Rodrigo de la Cadena por su invitación por tercera vez consecutiva al Festival Mundial del Bolero representando a Ecuador.

