Daisy Jopling hace homenaje a The Who y a México con "Baba O'Riley"

¿Quién dice que los clásicos no se pueden superar? ¿Quién asegura que los instrumentos considerados para orquesta filarmónica no pueden ser utilizados en el rock? y para todos aquellos incrédulos y puristas Daisy Jopling tiene una respuesta: "Baba O'Riley" de The Who que con su violín en mano y en calles de la Ciudad de México suena refrescante y sublime.

Y aunque dicho instrumento ha sido utilizado en innumerables rolas de rock, la violinista británica le dio un nuevo sonido al clásico que hiciera inmortal a Roger Daltrey, John Entwistle, Keith Moon y Pete Townshend. Es por ello que hace a penas una hora lanzó en su página de Youtube el video donde hace a su estilo un homenaje a los rockeros.

Jopling se encuentra en este momento realizando una gira con su banda, la cual nombró "Who'sWhoTour", por Estados Unidos y tentativamente podría tocar en México a finales de año, pero todavía se están afinando los contratos y las plumas para firmarlos.

Lo que sí es un hecho es que el 10 de septiembre lanzará su disco titulado "Who's Who", el cual es completamente un homenaje a sus paisanos y creadores de "My Generation" y la ópera rock "Tommy".

Con respecto a las grabaciones que hizo en calles del centro histórico de la Ciudad de México, Joplin ha confesado que ama nuestro país y su arte urbano, pero que también tiene mucho que ver la compañía Tea 4 2, que es la productora de dicho video. Y por si no estuviera ya familiarizada con nuestra cultura, la artista se hace acompañar en la gira por músicos mexicanos.

