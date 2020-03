Coronavirus. Carlos Cuevas ofrecerá concierto íntimo vía streaming

Carlos Cuevas se suma a la ola de los artistas que ofrecen sus espectáculos por internet durante la cuarentena con "Íntimamente en cuarentena", un espectáculo en el que complacerá a los fans que se conecten.

El cantante organizó un concierto junto a su banda musical que se transmitirá hoy a las 20:30 horas a través de su cuenta personal de Facebook.

"Yo no creía en las redes sociales hasta que mi hija Karla y mi compadre Ricardo Caballero me abrieron mi cuenta, estábamos en Monterrey y me dijeron `te vamos a abrir tu Facebook´, hicieron mal porque ya no me despego de ahí pero me ha servido mucho, es una herramienta bastante importante porque la gente me escribe desde Polonia, desde Hungría, de España, de Sudamérica, de las Islas Canarias, que he estado por allá, entonces para mí es una gran herramienta", contó a EL UNIVERSAL.

También lee: Ante coronavirus, Shakira pide no priorizar la economía sobre la salud

Inicialmente el concierto que ofrecerá esta noche estaba pensado para realizarse con su voz y el acompañamiento de dos de sus músicos: un pianista y un percusionista pero luego se unió todo su equipo.

"Es un concierto con mi orquesta y todo, se llama "Íntimamente en cuarentena", el nombre lo ideó mi hija Karla y la idea es que "si me siguen pidiendo las canciones en línea, mientras estemos conectados, las canciones que me pidan se las voy a cantar todas con mucho gusto"

El intérprete de boleros se encuentra aislado en su casa en Cuernavaca y desde ahí se ha enterado de las presentaciones que otros cantantes han tenido a través de sus redes sociales.

También lee: Por Covid-19, "Wonder Woman 1984" podría estrenarse en streaming

Ya me había dicho mi hijo, que Alejandro Sanz, a quien idolatro, había hecho algo pero ya se me había ocurrido algo, dije: `bueno voy a hacer una transmisión de piano en mi casa, con mi mujer que me grabé´ pero después me dijo, `no, si vamos a hacer cosas vamos a hacerlas bien, con músicos y todo´; se unieron mi grupo base, Los piratas de bolero.

Las medidas que Cuevas ha incorporado a su vida han sido según describe, las que dicta la norma, como lavarse las manos y evitar el contacto, aunque al salir de casa le ha costado trabajo mantenerlas.

"Por ejemplo, ayer fuimos al super en Cuernavaca y la gente se me acerca para tomarse la foto y ni modo que les digas que no, se me hace horrendo decirles que no porque uno se debe al público y luego te dan la mano diez veces, por más que les pones el codo, te dan la mano y no puedes hacer nada", lamenta.

fjb