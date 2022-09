Conoce a Maldy, el cantante que Karol G quiere llevar a la cima de la fama

Karol G es una de las cantantes más talentosas y queridas del mundo. Cada uno de los hits que lanza terminan convirtiéndose en un absoluto éxito. La cantante colombiana recientemente lanzó su canción ‘Gatúbela’, y la misma ya se ha convertido en una de las canciones más escuchadas en las plataformas digitales.

Dicha canción cuenta con la colaboración de Maldy, un intérprete urbano puertorriqueño que perteneció al dúo Plan B junto a Chencho Corleone. “Me tomó por sorpresa. Muy feliz. La gente que trabaja conmigo sabe la felicidad que tengo con este tema, lo contento que estoy. Hoy día, en una semana ya estamos número uno en tendencias y seguimos en tendencia. De verdad, superagradecido infinitamente con Karol G”, afirmó Maldy.

Foto: Karol G y Maldy. Fuente: Instagram @kgbquilla

“Vino de su equipo de su trabajo. Me enseñaron el tema. Les dije que me gustó muchísimo, que me quería montar. El video lo hicimos en Barcelona (España). Ella me voló para Barcelona. Allá nos juntamos, hicimos la química. Estuvo superbién el junte, y el equipo mío de trabajo, Warner Music, está contento con todo lo que estoy haciendo”, continuó el intérprete que trabajó junto a Karol G.

Maldy también aseguró que su idea o lo que quería aportarle a la nueva canción de Karol G era el ‘perreo’. “Parece que ella quiso darle la dosis a ese tema, conmigo, y la verdad que el tema ha fluido muy bien en todas las redes sociales, las plataformas digitales, y la química entre ella y yo fue superbrutal”, dijo Maldy.

Edwin “Maldy” Vázquez Vega aseguró también que está trabajando en su próximo disco solista, el cual se llamará ‘Sin Maldy no hay perreo’ junto a la disquera Warner Music. Dicho material incorporará muchas fusiones rítmicas y mucho más que solo rap o chanteo. “Tengo muchas giras. Ahora tengo para Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos. Con este tema de Karol G, el teléfono no para de sonar”, finalizó Maldy.