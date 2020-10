Carlos Cuevas y Francisco Céspedes harán concierto streaming

Carlos Cuevas no se cansa del streaming. El cantante mexicano experimentará su sexto concierto virtual acompañado del cantautor Francisco Céspedes.

La cita es este 30 de octubre a las 21:00 horas a través de eticket y se tratará de una experiencia bohemia en la que ambos juntarán sus éxitos.

"Cuando uno es bohemio como somos Carlitos y yo creo que siempre hay una novedad, no es repetitivo, no es lo mismo, no somos aburridos y en cada canción le ponemos un detalle nuevo, el detalle del instante donde estamos sintiendo y además con el recuerdo y la memoria de esa canción, así que siempre va a ser novedoso", afirmó Francisco Céspedes.

Con anterioridad Cuevas ya ha compartido en línea con artistas como La Santanera, Arturo Peniche y Coque Muñiz, mientras que Céspedes ha tenido pocas experiencias, pero asegura que decidió hacerlo por la amistad que ambos sostienen desde hace más de 20 años.

"Si uno no está alineado con la actualidad me pongo más viejo de lo que soy y pierdo la perspectiva de mi carrera que quiero que dure bastantes años al tiempo que me quede, al principio yo estaba medio renuente diciendo '¿y ahora esto tiene que ser siempre por streaming?', pero le estoy tomando el gusto", contó Céspedes.

El show será grabado desde el estudio de Carlos en la Ciudad de México, se acompañarán de su banda y durará más de una hora. Su lista de canciones será dinámica, sin interrupciones, pero aseguran que habrá nuevas versiones de sus temas, asimismo Céspedes no descartó la posibilidad de cantar boleros que nunca antes ha hecho en público.

"Como cantamos ahora menos, porque tanto Pancho como yo tenemos todos los años muchísimo trabajo, nos la pasamos de concierto en concierto, cuando nos atan a nuestra casa a no poder cantar al público siente uno muy feo, entonces ahora aunque sea por esta vía es otra forma de decirle al público nuestras canciones", dijo Cuevas.

rad