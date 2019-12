Beto Cuevas saca sus miedos con disco

“Interpretar a Jesús en (el musical) Jesucristo Superestrella, ya sea en español o en inglés, es la graduación de cualquier cantante de rock”, comentó el cantante chileno Beto Cuevas, al hablar de su participación en esta puesta en escena y del porqué incluyó la canción “Getsemaní” en su nuevo álbum Colateral.

El líder de la banda La Ley explicó que desde el momento que lo invitaron a audicionar sabía el gran reto que enfrentaba y que hoy no se arrepiente de tomar.

“Tuve muchos momentos de inseguridad y de miedos, de pensar que no sabía si iba a llegar a esas notas o si lo iba a hacer bien, pero siempre el camino del miedo es el que he elegido para tomar decisiones y el correcto. La carrera artística de cualquier persona está en constante crecimiento, en la medida en que uno vaya tomando esos riesgos”.

Esa fue una de las razones por las que decidió incluir en su disco “Getsemaní”, versión que le ayudó a trabajar el productor Humberto Gatica, con tal exigencia, que lo mantuvo durante seis horas en el estudio hasta que quedó prácticamente afónico, pero con el sentimiento y sentido exacto de esta canción escrita por Tim Rice, con la música de Andrew Lloyd Webber.

En esa tónica de experimentar y salir de su zona de confort fue como creó Colateral, álbum que incluye seis temas inéditos y cinco éxitos de su repertorio refrescados por la participación de intérpretes como Leonoardo de Lozanne, Ely Guerra, Monsieur Pernié, Ana Torrija y María José, que fue presentado ayer.

“Mis canciones no suenan a música urbana, ni nada por el estilo, pero pienso que después de tantos años de carrera uno también se tiene que dar un gusto propio. Quiero hacer música que me llene el corazón, que me entretenga y por consecuencia también al público. Me gusta la idea de hacer cosas que no suenan como suena todo”.

Entre las cosas que Beto Cuevas quiso hacer diferente se encuentra el arte del CD, en cuya portada aparecen personajes de caricatura que fueron creados por él.

“Hace unos años empecé con un proyecto de dibujar un personaje diferente por día que tenían un nombre propio y biografías, y cuando llegó el momento de darle cara a la portada de este disco, lo único que hice fue cambiar el punto de vista. Es un homenaje al público a través de estos personajes”.