Antonia Jones arranca su carrera cantando en español

Lo más común que llega a suceder en el ámbito musical latino es que cantantes y agrupaciones una vez que afianzan una carrera en su país y en su idioma, buscan la internacionalización y el famoso crossover.

En el caso de la cantante Antonia Jones parece que la idea es hacer lo contrario, ya que aunque es hija de latinos, nació en Estados Unidos y su primer lengua es el inglés, y con todo esas aparentes ventajas, decidió ir a Colombia, la ciudad natal de sus padres para iniciar su viaje musical.

“Nací y viví en California, en Los Ángeles y originalmente quería estudiar medicina, pero hace dos años me di cuenta que lo que amaba hacer era cantar, lo he hecho desde pequeña, algo que a mis padres les sorprendió, pero me apoyaron en esta aventura en la que voy empezando”, explicó Jones a EL UNIVERSAL.

Es así que la joven de 19 años desde hace años vive en Medellín, ciudad en la que le ha dado forma a su propuesta musical en donde le ha dado forma a lo que quería dar a conocer al mundo y cuyos primero avances fueron los sencillo “Pago” y “Aventurera”.

A estos dos se les une un nuevo tema, “Sexto sentido” que continúa dándole forma a la carrera enfocada en los sonidos pop cargados de baladas.

“Me gusta el pop y ahí es donde me siento cómoda pero definitivamente no busco ser un cantante de un sólo género, quiero demostrar al mundo todo lo que puede hacer con mi voz que considero es versátil”, dijo.

Aunque sabe que el mundo musical es para lo que nació, Antonia está consiente que llegar a la popularidad no es algo sencillo, pero confía en que su voz le brindará ese espacio que anda buscando.

“Sé que esto es de perseverancia, trabajo y ser muy disciplinada y sé que en la música sólo se puede vivir y tener “éxito” con mucho trabajo y mucho estudio”, señaló.

Aunque considera que aún es muy pronto para saber hacia dónde llevará su carrera en los próximo años, Antonia no descarta llegar a cantar en inglés, su idioma natal, pero de momento desea afianzar al público en español, ya que de ahí vienen la canciones que siempre escuchó desde que era un pequeña niña.

“Tengo canciones que he escrito en inglés pero creo que esto es un proceso, va poco a poco y ahorita lo que quiero es establecerme bien en mi faceta en español, deseo ganar experiencia y poder ganar un lugar poco a poco y ya le tiempo dirá si se da la parte en inglés”, añadió.



al