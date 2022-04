Andrés Calamaro regresa a México para presentar “Dios los cría"

Andrés Calamaro, quien en repetidas ocasiones ha expresado su amor por México regresa nuevamente al país para deleitar a sus seguidores con sus éxitos y temas de su más reciente material, “Dios los cría”.

“Tengo más vínculos con México que ir de gira o sonar en las radios, he ido a casamientos y bautizos, viajo cuando puedo, tengo familia, he ido de niño y de adolescente, como fotógrafo taurino y a grabar discos en los años ochenta, me gustan los pastores y el tequila, tengo amigos, y agradezco mucho el respeto que me ofrecen", comentó en una entrevista a EL UNIVERSAL.

La más reciente presentación del cantante de éxitos como “La flaca”, “Aunque no sea conmigo”, “Te quiero igual”, en México, fue durante el Vive Latino 2020, antes de que el mundo se enfrentara a la pandemia causada por Covid-19.

Lee también: Will Smith renuncia a la Academia tras la bofetada en los Oscar

Tras el encierro lamentó no haber hecho más giras en México, sobre todo porque afirmó que la cultura mexicana es parte de su ser, es por ello que ahora se encuentra muy emocionado de poder ver a todo su público que tanto lo ha apoyado en su carrera artística.

“Lamento no haber ido antes con las giras, pero no dependió de mí. Conocí El Chopo en los ochenta, grabamos con Maldita Vecindad hace más de treinta años, soy familia de Guillermo Briseño, apóstol de Alex Lora, conocí el Rockotitlán y el Rock Stock. No tengo más sangre mexicana porque no me ha cogido un toro en Aguascalientes”, expresó.

Lee también: Will Smith: ¿Cuáles son las consecuencias de su renuncia a la Academia del Oscar?

La cita para ver en acción al argentino será el próximo 6 de abril en el Pepsi Center WTC, de la Ciudad de México.

También se presentará el domingo 3 de abril en el Teatro Metropolitano de Querétaro y después viajará a Guadalajara para su show del 8 del mismo mes.



mafa