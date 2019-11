A Alejandro Sanz el Foro Sol lo calienta, pero sólo a medias

Alejandro Sanz no pudo llenar el Foro Sol, el reloj marcaba las 21:20 horas y el recinto seguía con más de las tres cuartas partes vacías, pero sin importar ese inconveniente, el español salió al escenario y se entregó por completo para complacer a la audiencia presente con sus éxitos.

Cientos de personas empezaron a llegar al recinto muy emocionadas por ver a uno de sus intérpretes favoritos, pero tuvieron que esperar un poco más de lo previsto puesto que se esperaba que llegara más gente.

Fue aproximadamente a las 21:30 horas de ayer cuando inició el espectáculo, con un “¡arriba México!”, primeras palabras del cantante para saludar a su público, y así inició con su tema “Hoy que no estás”.

Al término, volvió a saludar a sus admiradores con un “¡Buenas noches!” para animarlos, y con una explosión de efectos especiales que se producía en la pantalla detrás del escenario inició “Azúcar en un bowl”.

“México, ¡qué bonito se siente! ¡Qué felicidad! No sé qué decir, no soy mucho de hablar, prefiero hacer canciones, pero no puedo dejar de dar las gracias, siento que va a ser una noche increíble, este es su concierto y va por ustedes y vamos a dejar todo en él. ¡Viva México!”, dijo Sanz haciendo gritar a toda la audiencia.

La euforia se desató con “Aquello que me diste”, que puso a muchos de pie, mientras que otros prefirieron grabar el momento con su celular.

“Te amo” y “papacito”, fueron algunos de los piropos que se escucharon entre el público.

Una escenografía que consistía en una pantalla detrás del escenario que estaba fragmentada en varias partes, hacía que distintos efectos especiales se pudieran realizar, ofreciendo con ello un gran espectáculo visual que cambiaba en cada tema.

Además, el escenario contaba con una pasarela para que Sanz se acercara más a sus fans.

Mientras que el público presente iluminaba el lugar con unas tiaras que prendían y apagaban en luces de colores, el cantante continuó cantando temas como “Back in the city”, “Capitán Tapón”, “Deja que te bese” y “Los lugares”, para la que todo el público prendió la luz de sus celulares; y “Mi marciana”, con un mensaje de salvaguardar nuestro planeta.

