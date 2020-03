Alejandro Fernández elogia a la mujer en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional se llenó de romanticismo con la presentación de Alejandro Fernández, quien aprovechó la noche para pronunciarse a favor de las mujeres, quitando de su setlist la canción "Mátalas" y además trató de aconsejar a su audiencia para que se proteja del Covid-19, al parecer después de algunos tragos.

Tras la polémica que se desató por la letra de su éxito escrito por Manuel Eduardo Toscano, en donde algunos argumentaban que promovía la violencia contra la mujer, mientras que otros la defendían, el "Potrillo" decidió ya no cantar “Mátalas” en su presentación de éste jueves 12 de marzo.

"...No aceptamos ningún tipo de violencia contra las mujeres, porque soy padre, porque tengo hijas, porque aunque no lo crean si tengo madre, si tengo mucha madre, aunque esté chiquita...", dijo el cantante durante su presentación.

En punto de las 21:00 horas, el concierto se celebró después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que el coronavirus ya es una “pandemia”, pero alejados de este tema, 10 mil personas aproximadamente disfrutaron de una noche, a la que catalogaron como espectacular.

El show inició con el tema “Tantita pena”, en donde miles de personas gritaron eufóricamente al ver a Alejandro sobre el escenario, así continuó con “Es la mujer”, “Estos celos” y “Me hace tanto bien”.

Varios de sus admiradores, en su mayoría mujeres aprovecharon cada instante para gritarle piropos como “¡Papacito!”, “¡Estas guapísimo!”, “¡Te amo!”, “¡Hazme un hijo!”, entre muchos más.

Después de ver la gran respuesta y cariño que le entregó su público, el intérprete agradeció ese gran apoyo y para conectar aún más con sus admiradores, había ocasiones en que les daba la mano cuando se acercaban al escenario.

Siempre muy sonriente y carismático, el cantante continuó con “Hoy tengo ganas de ti”, “Te voy a perder”, “A que sabe el olvido”, entre muchas más, temas que hicieron cantar, bailar y gritar todos los asistentes.

Pero fueron sus éxitos como “Niña amada mía” y “Como quien pierde a una estrella”, los que hicieron poner de pie a miles de personas, quienes cantaron al unísono junto al cantante, que por momentos les cedió el micrófono.

Eran 27 temas los que había interpretado Alejandro, cuando al salir de nuevo al escenario se dirigió a su público y trató de aconsejarlo sobre las medidas de salubridad que hay que tomar en contra del coronavirus.

Además de dejar la incertidumbre si también cancelará o no sus presentaciones por la contingencia.

Pero lo que más destacó al momento de intentar hablar fue algunos barridos en la pronunciación de sus palabras y silencios que hicieron notoria la posibilidad de que ya traía algunas copas encima.

“Nos vemos mañana, si todo sigue bien. Hay que tener la conciencia para decidir civilmente qué puede pasar en este desmadre. Lo único que les puedo decir es que los quiero mucho, y si me voy, pues los amo y si no pues aquí seguimos, Lo que si les quiero decir es una cosa muy interesante que hay un caso de todos, las (silencio) todas las cosas que les dice Organización de Salud del Mundo tenemos que hacerlas perfectamente, o sea la única cosa que podemos protegernos con este virus es nada más protegiéndonos, no como queremos, ojalá y pudiera ser así (silencio), es tan difícil esta, esto casa …no le puedo a nadie y tienen que poner mucho de su parte para poder soportar esta cosa (SIC)…”, dijo el cantante.

Y entre ovaciones y felicidad, cerró la noche con temas como “Caballero”, “Nube viajera” y “Se me va la voz”.

