Alejandra Ávalos realizará un funeral virtual para despedir a Yoshio

Junto con un grupo de amigos la cantante Alejandra Ávalos realizará esta noche un funeral virtual para despedirse del músico Yoshio.

Debido a los protocolos de seguridad ante la enfermedad los actos funerarios tienen restricciones como que deben realizarse a ataúd cerrado con medidas de sana distancia y una duración menor a cuatro horas así como un máximo de 20 personas.

El intérprete de "Lo que pasó,pasó" falleció después de pasar 12 días hospitalizado por coronavirus Covid-19.

"Estoy muy triste porque no pude despedirme de Yoshio, en estos momentos no se puede hacer un homenaje póstumo, abrazar a la familia, no podemos hacerle un funeral con honores, acercarnos ni despedir su cuerpo darle el último adiós con una misa de cuerpo presente", explicó a EL UNIVERSAL vía telefónica.

"Lamento que su familia no haya podido despedirse de él, me siento muy impotente. Haré un círculo de oración con otros amigos a modo de funeral virtual para poder orar por el alma y eterno descanso de nuestro amigo",

Ávalos conoció a Yoshio gracias al proyecto "Amantes en concierto", donde compartieron escenario con otros artistas como Manoella Torres y el fallecido Gualberto Castro.

La intérprete tenía esperanza de que se recuperara así como sucedió con la actriz Cecilia Romo quien también padeció Covid-19.

"Lo quise mucho, fue un gran ser humano en mi vida que me brindó su sincera amistad, su cariño y compañerismo en un escenario.

Trabaje con el en febrero del año pasado en Monterrey y fue la última vez que tuve contacto con él".

Al respecto de la pandemia que ha llevado a México así como el resto del mundo a aplicar protocolos como la sana distancia y el distanciamiento social considera que en este país necesita tomarse con mayor seriedad.

"Creo que nadie en México ha dimensionado los alcances devastadores del virus y ya se empezó a esparcir de una forma en la que nuestros núcleos más cercanos de amigos ya comenzaron a fallecer y ya nada más queda nuestra familia".

"Aquí la más importante lección y mensaje es 'este virus no va a ceder si no nos guardamos en nuestras casas y evitamos estar en contacto con otros seres humanos porque nos vamos a estar contagiando y muchos no vamos a poder superarlo".

