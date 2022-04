Alberto Barros se inspira en crisis matrimonial para su nuevo disco 

El productor, trombonista, y cantante colombiano Alberto Barros habló respecto a cinco temas inéditos que creó a partir de una crisis que calificó como un "pequeño bachecito" con su esposa Luz Elena Restrepo.

"Llevamos ya doce años de casados, pero tuvimos un pequeño bachecito como de un año, y en ese bache ella me escribió uno de los temas titulado 'Quién te crees'", compartió Alberto.

Además de este tema, los otros cuatro inéditos basados en la temática de despecho son de la autoría de Alberto Barros, "Despíntate payaso", "Y me diste la patada", "Y se cayó tu fachada", además del tema "No quiero verte ni en pintura", donde Alberto escribió una respuesta a la canción de su esposa Luz Ele.

"Cuando ella me mostró el tema "Quién te crees", yo me puse en la película como de desquitarme, y le escribí diciéndole "No quiero verte ni en puntura", ya en la película estoy dolido, así surge este tema", detalló el cantante.

Además de estos temas, la pareja compartió en conferencia, que el disco"Despecho" estará complementado por temas clásicos como: "Que ganas de no verte nunca más", "Ya te olvidé", y "Rata de dos patas" por mencionar algunos.

Al respecto, Alberto describió sentirse emocionado por incluir estos "emblemas" de artistas como Paquita La Del Barrio, y describió la emoción que siente al trasladar la balada a la salsa.

"Me divierto cuando lo hago, es impresionante hacer esas conversiones, o adaptaciones, y me gusta", aseguró.

El mercado de la salsa frente al reggaetón

Alberto Barros se pronunció en favor de la salsa, que, si bien ha perdido terreno frente al fenómeno urbano del reggaetón, dice, siempre estará presente.

"Si bien la salsa se ha visto opacada por el fenómeno urbano del reggaetón, la salsa la traemos en las venas nosotros los latinoamericanos y de alguna manera eso va a estar ahí todo el tiempo", aseguró.

Asimismo, expresó que por más que el reggaetón acapara una fiesta, siempre hay momentos donde suena una salsa.

"Por más que se escuche reggaetón en una fiesta nunca va a faltar una salsa, a nivel discográfico ha tenido un declive, pero creo que va tener un resurgimiento como ocurrió hace doce años con el tributo a la salsa colombiana", finalizó.

Alberto se presentará en México en el recinto que de acuerdo con palabras de Alberto, es el "Más importante de Latinoamérica", el Auditorio Nacional este viernes 22 de abril a partir de las 8:30 de la noche.



mafa