Al grito de "¡Viva México!", Alejandro Fernández celebra en Las Vegas

Vestido de charro y al grito de "¡Viva México!" Alejandro Fernández celebró con miles de mexicanos, desde Las Vegas, la Independencia de México.

Después de más de una hora de concierto el cantante salió del escenario principal del Mandalay Bay Events Center para dar paso al mariachi que, con las notas del "Huapango de Moncayo", anunciaba que la fiesta mexicana ya empezaba.

Luego de unos minutos Alejandro apareció en un templete al otro lado del recinto para dar El grito de Independencia.

"¡Viva México!", gritó junto a un auditorio lleno de emoción que lo acompañó con canciones tradicionales como el "Cielito lindo" y "Guadalajara".

"El Potrillo" dejó claro desde el inicio del concierto que estaba en Las Vegas para celebrar con todos los mexicanos que están fuera del país.

"¿Cómo está mi gente? ¡México! Muchísimas gracias de verdad de estar esta noche acompañándome aquí en esta presentación tan importante para los mexicanos", dijo el cantante.

"Cuando las cosas se ponen difíciles siempre hay un mexicano saliendo adelante, familias unidas que nada jamás las podrá separar y hay mucho que celebrar. México no se quedó en el otro lado de la frontera, México se quedó con nosotros y hay que celebrarlo. ¡Viva México, señores!", agregó Alejandro Fernández.

Durante más de dos horas el cantante llenó de romanticismo el recinto con canciones como "Hoy tengo ganas de ti", "Si tú supieras" y "Pude", pero también de un ambiente tradicional con temas como "Me dediqué a perderte", pieza que fue coreada por sus seguidores.

"Así se canta en México, chinga", destacó el intérprete.

Después de interpretar una de las canciones más emblemáticas de su carrera, "Como quien pierde una estrella", y abandonar el escenario, los asistentes no querían que el festejo terminara. Así miles comenzaron a gritar "Otra, otra" hasta que Alejandro volvió con su mariachi.

"Mi respeto y admiración para alguien que es mi ejemplo y mi maestro. Las canciones de mi padre para todos ustedes, con mucho gusto", dijo para continuar con "Las llaves de mi alma" "Por tu maldito amor" y "Mujeres divinas", entre otras.

El cantante rindió homenaje a Vicente Fernández proyectando imágenes de él en la pantalla de fondo y siguió con canciones como "Acá entre nos" y "De qué manera te olvido".

"Hay que estar orgullosos de ser mexicanos no solamente hoy, todos los días", dijo al despedirse del público.

Fiel al ranchero. Alejandro Fernández aprovechó la noche para presentar su nueva canción "Caballero" que, adelantó, será lanzada en octubre y estará acompañada por mariachi.

"Me da muchísimo orgullo regresar a mis raíces y ya de ahí no me voy a mover ya me voy a quedar a cantar ranchero", explicó.

"Ojalá de verdad que haya muchos más cantantes que puedan llevar nuestra música mexicana por todo el mundo".

Ambiente patriótico

Desde este sábado la presencia de visitantes mexicanos se hizo más notoria en las calles y hoteles de Las Vegas.

Frente a las fuentes del hotel Bellagio algunos se reunieron, con bocina en mano, para bailar "La chona" y corear "Con todos menos conmigo" mientras que otros adornaron sus autos con banderas mexicanas.