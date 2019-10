Música, baile y danza llenaron el Auditorio Nacional en la 18 entrega de las Lunas del Auditorio

Música, baile, aplausos y recuerdos llenaron este miércoles por la noche el Auditorio Nacional durante la 18 entrega de las Lunas del Auditorio, un reconocimiento al trabajo de distintos artistas a nivel nacional e internacional que iluminan con su trabajo.

La ceremonia de premiación comenzó después de las ocho de la noche con la fuerza de Gloria Trevi sobre el escenario, que apareció cantando “Ábranse Perras”. Más tarde la cantante sería reconocida por su trayectoria, al igual que artistas como Rafael Inclán por su camino en la actuación. José José fue recordado y aplaudido allí, en el Coloso de Reforma.

Osvaldo Benavides y Montserrat Oliver estuvieron a cargo de la conducción, pero el evento también contó con presentadores como Paola Longoria, que fueron anunciando a los ganadores de las 22 distintas categorías que compitieron este 2019 por una Luna, que es una réplica en miniatura de la escultura La Luna, de Juan Soriano.

El primer premio de la noche fue el de Danza Moderna, donde ganó la Compañía Nacional de Danza con el espectáculo Carmina Burana. La coreógrafa emérita Nellie Happee y el Director ejecutivo de la compañía David Bear recibieron el premio y dedicaron el reconocimiento trabajo y talento artístico de una pieza formada por más de 300 personas.



Un pueblo que crece con cultura jamás vivirá arrodillado: Los Cojolites

El segundo premio de la noche se lo llevaron Los Cojolites & Ampersan en el ámbito de Música Tradicional. Ambas agrupaciones subieron al escenario del Auditorio y desde allí resaltaron la importancia de las raíces y de la herencia de los abuelos.

“Un pueblo que crece con cultura jamás vivirá arrodillado (...) este premio va para todo el sur de Veracruz, para mi padre, para mi madre y para todos los abuelos. ¡Que viva el Son jarocho!”.



Rivera, de un pueblo chico a un éxito grande

Carlos Rivera fue otro de los afortunados de la noche, pues el cantante mexicano ganó por tercer año consecutivo una Luna en la categoría de Balada. Sosteniendo su reconocimiento minutos después en la sala de prensa, recordó que fue hace quince años que comenzó su aventura con La Academia, y por ello decidió dedicar el premio a los jóvenes que tienen sueños como él y trabajan para alcanzarlos.

“Recordando que yo vengo de un pueblo chiquito de México, de Tlaxcala, donde pareciera que los sueños grandes están prohibidos para nosotros y creo que hoy más que nunca es importante recordarle a la gente que si tiene un sueño tiene que conseguirlo, tiene que luchar por él, porque tarde o temprano se cumple, por eso hoy esta tercera Luna se la quiero dedicar a los soñadores”.

El espectáculo clásico que ganó este 2019 su Luna fue la Orquesta Filarmónica de la UNAM: Festival Internacional de Piano 2019; Vértice, experimentación y vanguardia.

“Creo que la labor de la orquesta filarmónica de la UNAM sigue siendo fundamental, ya que dos veces al año tenemos giras universitarias, nos presentamos en las diferentes sedes tanto de las facultades como de las preparatorias, y yo creo que si volteamos a ver a nuestro público, una gran parte de él es joven y nos llena de orgullo el hecho de poder contar con ese público que es universitario y que nos quiere mucho, dijeron los miembros de la Orquesta.

La ceremonia estuvo animada con distintos números musicales, entre ellos los de Río Roma y La Adictiva, Kalimba, Lila Downs con Panteón Rococó, Grupo Cañaveral y Joey Montana, CNCO, entre otros.

En la categoría de Música Iberoamericana los ganadores fueron “Cantautores presenta: Delgadillo, Filio y Oceransky”.

Cirque Du Soleil triunfó como Espectáculo familiar con “Luzia”, mientras que los japoneses Tokyo Ska Paradise Orchestra crearon un puente más entre México y Japón ganando la categoría Espectáculo Alternativo. Los músicos dieron unas palabras en español en agradecimiento y también expresaron, ya con ayuda de un traductor.

“No saben lo mucho que nos alegra haber ganado este premio en nuestra segunda casa que es México, en el marco del treinta aniversario de carrera. La verdad que es un regalo de Dios”.



Hermana de Isaac Hernández pide que permanezca Despertares

En cuanto a Ballet, fue Isaac Hernández: Despertares, el espectáculo ganador. Debido a que el bailarín se encuentra grabando con Manolo Caro una serie en España, su hermana Emilia recibió el premio y deseó que haya interés en la iniciativa privada y gubernamental para poder mantener con vida este espectáculo que nació hace nueve años, ya que Isaac externó que hasta ahora, no se han dado las condiciones adecuadas para poder realizarlo.



“Es un proyecto que hemos hecho con amor y por amor”, dijo

Los Pericos ganaron la categoría World Music mientras que el Vive Latino 2019 se colocó como el festival ganador, por encima del Cervantino y el Corona Capital. Los Miserables obtuvo el premio como Musical Teatral y La Guelaguetza, considerada como la fiesta más importante de los oaxaqueños, ganó el premio de Danza Tradicional, en una competencia en la que se encontraban el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, entre otros.



Big Band Jazz pasó de tocar en los premios, a recibirlos

La Big Band Jazz de México también fue reconocida este miércoles en la categoría de Jazz y Blues. Ernesto Ramos, su director, señaló: "después de dos nominaciones consecutivas pues logramos tener la presea pero en verdad nos sentimos en casa porque nosotros durante varios años hacíamos la música de Las Lunas del auditorio a un lado del escenario y como lo dije, en algún momento deseamos estar más al frente y hoy fue la noche de estar al frente recibiendo esta Luna”.

Lila Downs se coronó en la categoría Música Mexicana, tan solo unos días antes de pisar de nueva cuenta el Auditorio Nacional para su concierto. Los Tigres del Norte no pudieron acudir a recoger su premio como ganadores en Música Regional Mexicana pero mandaron un agradecimiento.

El Artista revelación de la noche fue Ed Maverik, promesa del folk; mientras que Timbiriche ganó en la categoría Pop en Español. Roger Waters también triunfó en la categoría de Rock en Lengua Extranjera, mientras que por quinta vez, Los Ángeles Azules fueron premiados en la categoría Música Afroamericana y Sebastián Yatra fue el ganador en la categoría de Música Urbana.

La noche en el Auditorio Nacional concluyó con un número especial de Jesucristo Superestrella el Musical, que pronto volverá a los teatros. El Teatro Ángela Peralta también fue galardonado por ser un Recinto Emblemático.

Las Lunas del Auditorio nacieron en 2002 para celebrar los 50 años del Auditorio Nacional. Una noche al año, el recinto se ilumina para celebrar y premiar, como este miércoles, a distintos artistas cuyos espectáculos han cautivado.

Esta es la lista de los ganadores de Las Lunas del Auditorio 2019:

Esta es la lista de los ganadores de Las Lunas del Auditorio 2019:

ROCK EN ESPAÑOL

Caifanes

Panteón Rococó

Zoé

Enrique Bunbury

Hombres G y Enanitos Verdes

Rock en tu Idioma Sinfónico

ROCK EN LENGUA EXTRANJERA

Arctic Monkeys

Carlos Santana

Gorillaz

Guns N’ Roses

Roger Waters (ganador)

POP EN ESPAÑOL

90’s Pop

Tour Alejandra Guzmán Gloria Trevi

Ha*Ash

Timbiriche (ganador)

JAZZ Y BLUES

Paté de Fuá

Big Band Jazz de México (ganador)

Daniel Boaventura

Festival internacional de jazz Polanco

Juan García Esquivel: 100 años por la Orquesta Nacional de Jazz de México

MÚSICA REGIONAL MEXICANA

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Julión Álvarez

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Los Tigres del Norte (ganadores)

Christian Nodal

MÚSICA AFROAMERICANA

La Única Internacional Sonora Santanera

Marc Anthony

Willie Colón

Los Ángeles Azules (ganadores)

La Sonora Dinamita de Lucho Argain

MÚSICA MEXICANA

Alejandro Fernández

Edith Márquez

Lila Downs

Lucero

Pepe Aguilar

MÚSICA URBANA

J Balvin

Maluma

Nicky Jam

Piso 21

Sebastián Yatra (ganador)

MÚSICA IBEROAMERICANA

Fernando Delgadillo

Francisco Céspedes

Pablo Milanés

Raúl Ornelas

Cantautores presenta: Delgadillo, Filio y Oceransky (ganadores)

Edgar Oceransky

BALADA

Carlos Rivera (ganador)

Luis Miguel

Ricardo Montaner

Yuridia

4 latidos tour: Camila y Sin Bandera

Santiago Cruz

ESPECTÁCULO ALTERNATIVO

Lacrimosa

Tokyo Ska Paradise Orchestra (ganadores)

Mägo de Oz: 30 aniversario

Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro: Queen sinfónico, Soda Stereo sinfónico

Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara: The Beatles symphony concert

Ska Wars

Vilma Palma e Vampiros

ESPECTÁCULO FAMILIAR

Cirque Du Soleil: Luzia (ganador)

Disney On Ice: Frozen

Disney On Ice: Persigue tus sueños

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban en concierto sinfónico

Magic On Ice: Ilusio

ESPECTÁCULO CLÁSICO

Andrea Bocelli

David Garret

Compañía Nacional de Ópera INBA: El Murciélago; Las bodas de Fígaro; Macbeth y Stiffelio

Orquesta de Cámara de Bellas Artes INBA: Programa 2: Clausura del XL aniversario del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez; Programa 3 con motivo del 50 aniversario de 1968; Programa 17: Concierto de clausura

Orquesta del Teatro de Bellas Artes INBA: La condenación de Fausto; Carmina Burana; El amor distante; Giselle y Salsipuedes

Orquesta Filarmónica de la UNAM: Festival Internacional de Piano 2019; Vértice, experimentación y vanguardia; Día internacional de la música - Música contra el olvido (ganador)

Orquesta Sinfónica de Minería: Concierto Carmina Burana; Concierto mexicano, Gala 40 aniversario

Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara: Carmina Burana

Plácido en el Alma

DANZA MODERNA

Compañía Nacional de Danza: Carmina Burana (ganador)

Festival internacional de danza contemporánea

Compañía Nacional de Danza: Gala de danza contemporánea

Les Ballets Jazz de Montréal: Danzatlán

Taller Coreográfico UNAM: Propitia Sydera, Temporada 100

BALLET

Ballet de Jalisco: Carmen, El Cascanueces, El Lago de los Cisnes

Ballet Clásico del Estado de México: El Cascanueces

Ballet Nacional de Rusia “Renacimiento”: El lago de los cisnes, Romeo y Julieta

Bolshoi Ballet de Bielorrusia: La Bella Durmiente

Compañía Nacional de Danza: La Bella Durmiente, Blancanieves, El Cascanueces, El lago de los cisnes, Giselle.

Isaac Hernández: Despertares (ganador)

Moscow State Ballet: El Cascanueces, El lago de los cisnes

DANZA TRADICIONAL

La Guelaguetza (ganador)

Danzas Tradicionales de Oaxaca

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

Compañía Nacional de Danza Folklórica: Celebrando a Nieves Paniagua

Gala del Ballet Folklórico de México con la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez

Shen Yun 2019



MÚSICA TRADICIONAL

Wasabi

Celebrando la vida. 50 años de Tiki Bermejo

Los Cojolites & Ampersan (ganador)

Los Vega

Tribu: 45 concierto de aniversario

WORLD MUSIC

Gondwana

Los Cafres

Los Pericos (ganadores)

Dread Mar-I

Gipsy Kings by André Reyes

FESTIVALES

Corona Capital

46 Festival Internacional Cervantino

Coca Cola Flow Fest 2018

Revive 80’s y 90’s Tour

Roxy Fest 2019

Tecate - Pa’l Norte

Vive Latino 2019 (ganador)

POP EN LENGUA EXTRANJERA

Black Eyed Peas

Il Divo

Robbie Williams

Sarah Brightman

Phil Collins

Sam Smith



MÚSICA ELECTRÓNICA

Armin van Buren

David Guetta

The Chemical Brothers

Tiësto

Steve Aoki

Swedish House Mafia

MUSICAL TEATRAL

Billie Elliot, el Musical

Cat´s

Los Miserables (ganador)

Mentiras, el Musical

Vaselina