Mujeres que han hecho historia en el entretenimiento

La película Amores perros, que en abril cumple 20 años de haber sido estrenada internacionalmente, no se habría podido hacer sin la presencia de una mujer, a la que el escritor Guillermo Arriaga llamó “Locomotora”.

A fines de los años 90, un cineasta que fungía como asesor de Altavista Films, leyó el guión y dijo que eso no podía ser filmado, recuerda Arriaga.

Martha Sosa entonces arropó el escrito y fue con Alejandro González Iñárritu, entonces enfocado en la publicidad, a que lo leyera y lo convención de dirigirlo.

El resto es historia: lanzamiento en el Festival Internacional de Cine de Cannes; más de 50 premios internacionales, incluyendo una nominación al Oscar; estreno en casi todo el orbe y, en México, dos millones de espectadores.

“Ella salvó ese proyecto, fue el instrumento que lo hizo posible y le tengo un enorme cariño, siempre reconoceré que gracias a ella, tuve carrera en cine, sin duda”, subraya Arriaga.

Algo similar pasó con Morris Gilbert, productor de obras como Mentiras y Hoy no me puedo levantar en su primera versión nacional.

Su ángel se llamó Fela Fábregas, quien junto con su marido Manolo, formó una dinastía en el mundo del entretenimiento.

“(El Centro Cultural Manolo Fábregas) Son los teatros donde más he trabajado durante toda mi vida. La complicidad con doña Fela fue primordial para que yo pudiera ser productor de teatro.

“Ella no era una mujer fácil, yo tampoco lo soy, de modo que teníamos nuestras discusiones, nuestras diferencias, pero más las coincidencias, eso nos permitió tener amistad, mucho cariño y pasión por el teatro”, recuerda Gilbert.

En el crecimiento, por lo general, no sólo se logra gracias a una mujer, sino a varias que aparecen en el camino.

Ernesto Contreras, director de Párpados azules y Las oscuras primaveras, tiene que agradecerles a las productoras Carla Estrada (El privilegio de amar), Mónica Lozano (No se aceptan devoluciones) y Érika Ávila (Sueño en otro idioma).

“Me siento muy afortunado de que no haya sido sólo una, sino varias mujeres quienes me han ayudado a forjar mi carrera”, indica el expresidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Empezando por Carla Estrada, cuando fui su asistente y me dejó experimentar y crecer en la televisión. Luego Érika Ávila, compañera de estudios en el CUEC y quien ha sido mi socia en todas mis películas, hasta Mónica Lozano, con quien se ha dado una alianza creativa fundamental para mí. Ellas me han permitido crecer a su lado y se han convertido en parte fundamental de lo que es mi cine y de lo que soy”.

El director Benjamín Cann ha decidido trabajar en los últimos siete años con Rosy Ocampo, productora, haciendo dupla en Antes muerta que Lichita, La doble vida de Estela Carrillo y Sin miedo a la verdad.

“Rosy cree definitivamente en la investigación y todos los temas que trata en las novelas que he hecho con ella, están sustentados. Antes de ir al aire, cuando apenas vamos a grabar, todos los capítulos pasan por filtros, focus groups, diferentes formas de investigación, para estar lo más seguros posible de que el mensaje que queremos contar para las mujeres que nos van a ver.

“Si bien no queremos educar a nadie, sí que llegue una reflexión en donde las mujeres mexicanas puedan encontrar empatía”.

Consuelo Velázquez

A sus 16 años compuso “Bésame m u c h o”, una de sus primeras canciones que escribió por el impacto que le causó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en donde pensó en las parejas que tenían que despedirse, tal vez para siempre. Ha sido traducida a más de 20 idiomas e interpretada por The Beatles, Pedro Infante, Javier Solís, Frank Sinatra, La Internacional Sonora Santanera, Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Luis Miguel, Filippa Giordano, entre varios. Al tratar de explicar su éxito y popularidad, melómanos han encontrado que en general la música de Consuelito está marcada por el jazz y le blues. A eso se suma un talento natural por la composición: “Bé same mucho” surgió como una mera improvisación juvenil.

Lola Beltrán

Carlos Fuentes escribió sobre ella: “Los antiguos mexicanos daban a su emperador el título de Tlatoani: el señor de la gran voz. Lola Beltrán en el México moderno es la Señora de la Gran Voz”. Nació en 1932.

Lucha Reyes

Nacida en 1906 impuso un nuevo estilo de canto como el rasguear su voz y hacer un falsete que la caracterizaban. “La tequilera” y “Traigo un amor ” estuvieron en su voz. Llegó al cine por su talento como actriz.

María Félix

Cada que levantaba el párpado del ojo derecho, se sabía que su personaje tendría una reacción fuerte. La Félix llevó a la mujer con carácter al cine; realizó cerca de 50 películas como Río escondido y Doña Diabla.

Dolores del Río

Fue la primera hispanoamericana en sobresalir en Hollywood y la primera mujer en formar parte de un jurado en el Festival de Cannes (en 1957). Marlene Dietrich la consideraba la mujer más bella de Hollywood.

Matilde Landeta

Como nadie creía en una mujer para dirigir películas, empeñó su casa para crear su compañía productora. Con ella filmó Lola Casanova y La negra Angustias a fines de los años 40. Sus protagonistas fueron mujeres fuertes.

Silvia Pinal

En 1949 tenía 17 años cuando realizó Bamba , que fue su debut. Casi un centenar de filmes en los que ha trabajado con todos, como Pedro Infante y Luis Buñuel. Algunos filmes: Viridiana y Un rincón cerca del cielo.