Mujer Bonita: así es el verdadero final de la icónica película protagonizada por Julia Roberts

“Mujer bonita” marcó para siempre la carrera de Julia Roberts. La historia de la prostituta que conquistó a Richard Gere se ganó el corazón del público de inmediato. El final lo fue todo, su galán en la limusina con las flores para recuperarla terminó por coronar lo que muchos calificaron como la mejor película romántica de los últimos tiempos.

Lee también: No podrás creer cómo lucen los mellizos de Julia Roberts, Phinnaeus y Hazel, a sus 18 años

Sin embargo, pocos conocen que la historia original de “Mujer bonita” tenía un final muy diferente al que todos vimos. “Hace muchísimos años hice una audición para una película llamada "3.000", que por si alguien no lo sabe, era el título del guión original de "Pretty woman", explicó la propia protagonista.

Julia Roberts agregó que “aquella versión tenía un final bastante más duro”. Si bien ella pasó el casting y se quedó con el papel, a medida que fue leyendo el guión pronto se dio cuenta que no le gustaba para nada cómo terminaría todo para Vivian. “No tenía ningún interés en estar en una película como esa. Y eso que a mí sí me dieron el papel”, agregó. Es que según el manuscrito todo terminaba con Richard Gere empujándola del auto en lugar de subiéndola.

Lee también: Eduin Caz: este es y esto cuesta la fragancia favorita del cantante de Grupo Firme

Según Julia Roberts recordó, Lewis le lanzaría un fajo de billetes para pagarle los servicios prestados mientras que Vivian terminaba tirada en un callejón abandonado y oscuro. De esta manera, su personaje debía regresar a los orígenes de donde provenía. “El estudio que iba a producirla quebró y tres días después de que me dijeran que me habían seleccionado me quedé sin trabajo”, explicó.

Sin embargo, fue ese quiebre lo que permitió que “Mujer Bonita” terminara como en los cuentos de princesa. Disney terminó comprando el guión y volviéndola a elegir para ser la protagonista. “No solo me volvió a ofrecer la película, sino que habían cambiado también el guion hasta convertirlo en algo que realmente entraba en mi zona de confort”, detalló.