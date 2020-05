Muestran su lucha contra el Covid-19

Hoy, las entrañas de los hospitales están llenas de pacientes con coronavirus, y de doctores, enfermeras, camilleros, personal de limpieza e infinidad de elementos que hacen esfuerzos sobrehumanos para salvar vidas.

Este martes, las cámaras de A&E mostrarán un poco de todo eso desde la voz de sus médicos, a través del docureality Metrópoli: Ciudad de México edición especial.

En algunas de las imágenes se ven pacientes acostados boca abajo, intubados, enfermeras bajando fiebres, administrando medicamentos y dando palabras de aliento a pacientes que, de pronto, despiertan con gran carga de ansiedad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el doctor Luis Antonio Gorordo DelSol, resonsable de Terapia Covid en el Hospital Juárez, habló de la importancia del docureality.

“Esto puede servir para que la población sepa cómo está la situación real, cómo están las camas, cómo es la atención y todas las medidas de seguridad; que vean qué se hace con los pacientes y cómo, y que eso nos ayude a sensibilizar a la gente que aún no ha tomado las medidas adecuadas para cuidarse. También es un reconocimiento a todo el personal de salud que está encerrado en un hospital ayudando, que es parte de nuestro trabajo y nos encanta”.

Lamentó que, muchos de los pacientes que hoy saturan los hospitales, son aquellos que hace unos días salían a las calles.

“Toda esta gente que andaba en Semana Santa en los mercados, en las centrales de abasto y en el mercado de mariscos de La Viga, son los que están llegando una semana y media o dos después, no hicieron caso a las recomendaciones, muchos por necesidad pero muchos porque no les importó seguir la recomendación de la Secretaría de Salud, esperemos que eso no pase con El Día del Niño”.

El estreno del programa será hoy a las 21:00 horas por A&E, con repeticiones el 10 y 12 de mayo.